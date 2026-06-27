XSMT 27/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 27/6/2026

XSMT 27/6. XS miền Trung thứ 7 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 27/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 27/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 27/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 7 - XSMT trực tiếp mới nhất

Xem lại KQXS miền Trung các kỳ trước

- XSMT 26/6. Xem lại KQXSMT ngày 26/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/6/2026, XS miền Trung thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 26/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 26/6/2026.

- XSMT 25/6. Xem lại KQXSMT ngày 25/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 25/6/2026, XS miền Trung thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 25/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 25/6/2026.

- XSMT 24/6. Xem lại KQXSMT ngày 24/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/6/2026, XS miền Trung thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 24/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 24/6/2026.

- XSMT 23/6. Xem lại KQXSMT ngày 23/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 23/6/2026, XS miền Trung thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT23 /6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 23/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXS miền Trung sẽ quay thưởng tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXS miền Trung sẽ quay thưởng gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXS miền Trung sẽ có 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Để được công nhận trúng thưởng, tờ vé phải do công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ và có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ quay số mở thưởng. Dãy số dự thưởng trên vé phải khớp với một trong các giải đã được công bố chính thức.

- Bên cạnh đó, vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Người trúng thưởng cũng phải hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số, nếu quá thời hạn này tờ vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả giải thưởng trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành.

- Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi có kết luận hoặc quyết định chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.