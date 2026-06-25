XSMT 25/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 25/6/2026

XSMT 25/6. XS miền Trung thứ 5 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 25/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 25/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 25/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 5 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 21/6/2026, XS miền Trung chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 21/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 21/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng ở tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXS miền Trung quay thưởng ở tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXS miền TrungT được quay thưởng gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXS miền Trung gồm 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng ở tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé.

- Đổi thưởng tại đại lý là lựa chọn thuận tiện và nhanh chóng, tuy nhiên người nhận giải thường phải trả một khoản phí dịch vụ, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng.

- Nếu đến công ty xổ số kiến thiết để lĩnh thưởng, người trúng sẽ nhận đủ tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm phí đổi thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé số chỉ được xác nhận trúng thưởng khi do công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, có thông tin đầy đủ và dãy số trên vé trùng với kết quả quay số đã công bố.

- Ngoài ra, tờ vé phải còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Người trúng giải cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, quá thời hạn này vé sẽ không còn giá trị lĩnh giải.

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