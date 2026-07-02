XSMT 2/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 2/7/2026

XSMT 2/7. XS miền Trung thứ 5 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 2/7/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 2/7 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 2/7/2026 - Xổ số miền Trung thứ 5 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/6/2026, XS miền Trung thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/6/2026, XS miền Trung chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 28/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 28/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: KQXS miền Trung quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: KQXS miền Trung quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng sẽ gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: KQXS miền Trung quay số tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng sẽ với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật:KQXS miền Trung quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả theo quy định.

- Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, nhận thưởng tại đại lý là lựa chọn khá thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, người trúng thường sẽ phải trả một khoản phí đổi thưởng, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải tùy từng địa điểm.

- Đối với các giải thưởng lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để lĩnh thưởng. Theo hình thức này, người trúng sẽ nhận đầy đủ giá trị giải sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phát sinh thêm phí dịch vụ đổi thưởng.

Quy định trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả đầy đủ giá trị các giải thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ và quy định đã công bố trước mỗi kỳ quay.

- Người sở hữu vé trúng cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, tờ vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng theo quy định.

- Tiền thưởng có thể được nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo nhu cầu và lựa chọn của người trúng giải.

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