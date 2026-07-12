XSMT 12/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 12 tháng 7

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 12/7/2026

Xổ số miền Trung hôm nay ngày 12/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XS miền Trung trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXS miền Trung các kỳ trước

- Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/7/2026

Kết quả XS MT ngày 11/7/2026 vào thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/7/2026.

- Kết quả XSMT ngày 10/7/2026

XS miền Trung ngày 10/7/2026 vào thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/7/2026.

- XSMT ngày 9/7/2026

Kết quả xổ số miền Trung ngày 9/7/2026 vào thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 9/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ 2: XSMT quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: XS miền Trung được mở thưởng tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Trung quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXSMT có những đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số MT mở thưởng tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Kết quả XSMT sẽ có Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Kết quả xổ số miền Trung quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Bảo quản tờ vé cẩn thận, bảo đảm vé còn nguyên hình dạng, không rách, chắp vá, mất góc hoặc hư hỏng trước khi làm thủ tục nhận thưởng.

- Ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào mặt sau của vé trúng để thuận tiện cho việc xác minh và đối chiếu khi lĩnh giải.

- Người trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên để nhận giải.

- Khi lĩnh thưởng, người nhận cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

- Với giải thưởng trên 10 triệu đồng, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Người trúng cần hoàn tất thủ tục nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền trước khi hết thời hạn, nếu không vé sẽ mất giá trị.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả giải thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc và đồng thời bảo mật thông tin của người trúng theo đúng quy định.

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