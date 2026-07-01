XSMT 1/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 1/7/2026

XSMT 1/7. XS miền Trung thứ 4 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 1/7/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 1/7 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 1/7/2026 - Xổ số miền Trung thứ 4 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/6/2026, XS miền Trung thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 27/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 27/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXS miền Trung quay số tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXS miền Trung quay thưởng sẽ gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXS miền Trung quay thưởng sẽ với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được đơn vị phát hành ủy quyền chi trả.

- Đối với các giải thưởng có giá trị không quá lớn, lĩnh thưởng tại đại lý là phương án thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, người nhận giải thường phải thanh toán một khoản phí dịch vụ đổi thưởng, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng đại lý.

- Với các giải thưởng có giá trị cao, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục. Khi nhận thưởng theo hình thức này, người trúng sẽ được thanh toán đầy đủ giá trị giải sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm phí đổi thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Để đủ điều kiện nhận thưởng, tờ vé phải được Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, có thông tin đúng với kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số trên vé phải trùng với một trong các giải đã được công bố.

- Bên cạnh đó, vé số cần còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa. Người trúng cũng phải thực hiện thủ tục lĩnh thưởng trong thời hạn quy định thì tờ vé mới được chấp nhận để chi trả giải thưởng.

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