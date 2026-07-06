XSMN 7/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 7/7/2026

XSMN thứ 3 ngày 7/7. Kết quả XSMN hôm nay 7/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 7/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 7/7 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 7/7/2026 - Xổ số miền Nam thứ 3 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Nam được quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Kết quả XSMN được quay thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Kết quả XSMN được quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam được quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Kết quả XSMN được quay thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số thưởng tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Có 01 giải dành cho vé trùng đủ 6 chữ số, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng, áp dụng cho vé trùng 5 chữ số theo quy định.

- Giải nhì: Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng dành cho vé đạt điều kiện của hạng giải.

- Giải ba: Bao gồm 20 giải, mỗi giải có giá trị 10 triệu đồng.

- Giải tư: Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm: Có 100 giải, mỗi giải thưởng 1 triệu đồng dành cho vé trùng 4 chữ số.

- Giải sáu: Bao gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải bảy: Có 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng khi trùng 3 chữ số theo cơ cấu giải.

- Giải tám: Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng dành cho vé trùng 2 chữ số.

- Giải phụ đặc biệt: Có 09 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, áp dụng cho các vé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm nghìn (chữ số đầu tiên) so với giải đặc biệt.

- Giải khuyến khích: Gồm 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai 01 chữ số ở bất kỳ vị trí nào khác so với giải đặc biệt (không bao gồm hàng trăm nghìn).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Tờ vé trúng thưởng chỉ được công nhận khi còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc hư hỏng gây ảnh hưởng đến việc xác minh. Ngoài ra, người trúng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.

- Nếu vé số bị rách do tác động khách quan nhưng các thông tin quan trọng vẫn còn nguyên và đủ căn cứ để xác định giải thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ xem xét, thẩm định và xác minh trước khi đưa ra quyết định có chấp nhận chi trả hay không theo đúng quy định hiện hành.

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