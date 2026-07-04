XSMN 4/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 4/7/2026

XSMN thứ 7 ngày 4/7. Kết quả XSMN hôm nay 4/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 4/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 4/7 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 4/7/2026 - Xổ số miền Nam thứ 7 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Kết quả xổ số miền Nam sẽ được quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Kết quả XSMN sẽ được quay thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Kết quả XSMN sẽ được quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Kết quả xổ số miền Nam sẽ được quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Kết quả XSMN sẽ được quay thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số ưởng tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Quy định trả thưởng

- Theo quy định, công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ giá trị các giải thưởng cho người sở hữu vé trúng hợp lệ, đúng với cơ cấu giải và thể lệ đã công bố.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, đơn vị phát hành sẽ hoàn tất việc thanh toán trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, bảo đảm quyền lợi cho người trúng thưởng.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người trúng có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo nhu cầu và quy định của đơn vị chi trả.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng trên vtcnews.vn, nơi liên tục đăng tải kết quả ngay sau khi kỳ quay kết thúc, giúp tra cứu dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

- Bên cạnh đó, các kỳ quay số mở thưởng còn được phát trực tiếp từ khoảng 16h15 hằng ngày trên các kênh truyền hình. Chỉ cần nắm rõ lịch quay của từng đài, người chơi sẽ dễ dàng theo dõi đúng chương trình.

- Đối với những ai muốn theo dõi trực tiếp, có thể đến trường quay của công ty xổ số kiến thiết theo quy định. Nếu vé trúng thưởng, người chơi cũng có thể hoàn tất thủ tục nhận giải tại chính đơn vị phát hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.