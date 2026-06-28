XSMN 28/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 28/6/2026

XSMN chủ nhật ngày 28/6. Kết quả XSMN hôm nay 28/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 28/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 28/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 28/6/2026 - Xổ số miền Nam chủ nhật - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Sau khi xác định trúng thưởng, người sở hữu vé cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền theo quy định.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị phát hành có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người trúng thưởng và thực hiện chi trả đầy đủ giá trị giải trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể tra cứu kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng và miễn phí trên vtcnews.vn, nơi cập nhật đầy đủ kết quả ngay sau khi kỳ quay số kết thúc.

- Bên cạnh đó, các buổi quay số mở thưởng được phát trực tiếp từ khoảng 16h15 hằng ngày trên kênh truyền hình của đơn vị tổ chức. Chỉ cần theo dõi đúng lịch quay, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn kênh phát sóng phù hợp.

- Nếu muốn theo dõi trực tiếp quá trình quay thưởng, bạn cũng có thể đến trường quay của công ty xổ số kiến thiết. Sau khi xác định vé trúng giải, người chơi có thể hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo quy định tại đơn vị phát hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.