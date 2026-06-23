XSMN 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 23/6/2026

XSMN thứ 3 ngày 23/6. Kết quả XSMN hôm nay 23/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 23/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 23/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 23/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 3 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam được quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam được quay số ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam được quay thưởng ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam được quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: XSMN được quay thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam được quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam được quay thưởng ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn lĩnh giải thường là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, vé hợp lệ phải được mang đến công ty xổ số hoặc đại lý để làm thủ tục nhận thưởng, nếu quá hạn sẽ không còn giá trị.

Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng và chi trả đầy đủ giải thưởng. Thông thường, việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày sau khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận và xác minh.

Phương thức tra kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hàng ngày

- Để xem nhanh kết quả xổ số miền Nam (XSMN) mới nhất, bạn có thể truy cập vtcnews.vn để tra cứu KQXS chính xác từ 16h15 mỗi ngày trong tuần.

- Các trang thông tin chính thống và nhà đài cũng sẽ cập nhật kết quả ngay sau khi kỳ quay số kết thúc, giúp người chơi dễ dàng theo dõi trên điện thoại hoặc máy tính.

- Bên cạnh đó, người chơi có thể theo dõi trực tiếp buổi quay số tại nhà đài qua truyền hình hoặc phát thanh để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.