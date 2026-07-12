XSMN 12/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 12 tháng 7

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 12/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật ngày 12/7. Kết quả XS miền Nam hôm nay 12/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 12/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 12/7/2026

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 9/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN quay ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN quay thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN quay số ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN mở thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN quay ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở công ty xổ số kiến thiết, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được đơn vị phát hành ủy quyền chi trả.

Với các giải thưởng có giá trị không quá lớn, nhiều người lựa chọn nhận thưởng tại đại lý để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh phí dịch vụ đổi thưởng, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị giải.

Nếu trúng giải có giá trị lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để lĩnh thưởng. Người trúng sẽ nhận đầy đủ tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phải trả phí đổi thưởng như khi nhận tại đại lý.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Nếu không làm thủ tục trong khoảng thời gian này, tờ vé sẽ hết giá trị và không được giải quyết nhận thưởng.

Khi hồ sơ và vé trúng được xác minh hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ hoàn tất việc chi trả trong tối đa 05 ngày làm việc theo quy định, đồng thời ưu tiên xử lý sớm để người trúng nhận thưởng nhanh chóng.

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