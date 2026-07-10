XSMN 10/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 10 tháng 7

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 10/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 10/7. Kết quả XS miền Nam hôm nay 10/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 10/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 10/7/2026

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 7/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN quay ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN quay thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN quay số ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN mở thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN quay ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Điều kiện lĩnh thưởng

Để được công nhận là vé trúng thưởng hợp lệ, tờ vé phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành và có đầy đủ thông tin đúng với kỳ quay số mở thưởng tương ứng. Đồng thời, dãy số in trên vé phải trùng khớp với một trong các hạng giải đã được đơn vị phát hành chính thức công bố.

Ngoài ra, tờ vé cần giữ nguyên hiện trạng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc đối chiếu. Người trúng cũng phải thực hiện thủ tục lĩnh thưởng trong thời hạn quy định để được giải quyết chi trả hợp lệ.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh và chính xác, người chơi có thể theo dõi trên vtcnews.vn. Website liên tục đăng tải kết quả ngay sau khi các kỳ quay kết thúc và hoàn toàn miễn phí.

Ngoài hình thức tra cứu trực tuyến, lễ quay số mở thưởng còn được phát sóng trực tiếp vào khoảng 16h15 mỗi ngày trên các kênh truyền hình. Người chơi chỉ cần theo dõi đúng lịch quay của từng đài để lựa chọn kênh phù hợp.

Nếu muốn trực tiếp chứng kiến quá trình mở thưởng, bạn có thể đến trường quay của công ty xổ số kiến thiết theo quy định. Trường hợp trúng giải, người sở hữu vé cũng có thể thực hiện các thủ tục nhận thưởng tại đơn vị phát hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.