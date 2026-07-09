XSMB 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 7

Xổ số MB 9/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 9/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. KQXSMB 9/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSMB 8/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 8/7/2026
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).
- Xổ số miền Bắc ngày 7/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 7/7/2026
KQXSMB ngày 7/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).
- KQXSMB 6/7. Xem lại XS miền Bắc ngày 6/7/2026
Kết quả XSMB ngày 6/7/2026, xổ số MB hôm nay thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).
- Thứ 2: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội với mã hiệu (XSHN)
- Thứ 3: Mở thưởng xổ số Quảng Ninh với mã hiệu (XSQN)
- Thứ 4: Mở thưởng xổ số Bắc Ninh với mã hiệu (XSBN)
- Thứ 5: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội với mã hiệu (XSHN)
- Thứ 6: Quay số các đài xổ số Hải Phòng với mã hiệu (XSHP)
- Thứ 7: Mở thưởng các đài xổ số Nam Định với mã hiệu (XSNĐ)
- Chủ nhật: Quay số mở thưởng xổ số Thái Bình với mã hiệu (XSTB)
Xem kết quả xổ số miền Bắc hôm nay được tổ chức quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và được truyền hình trực tiếp trên sóng các đài truyền hình địa phương, bắt đầu vào lúc 18h15 hằng ngày.
Ngoài ra, người chơi có thể lựa chọn hình thức nhắn tin đến tổng đài để nhận kết quả xổ số MB hàng ngày. Tuy nhiên, hình thức này sẽ có tính phí.
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