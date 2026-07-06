XSMB 7/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 7/7/2026

XSMB 7/7. Kết quả XSMB hôm nay ngày 7/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Quảng Ninh. Kết quả XSMB 7/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 7/7 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 7/7/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 3 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXS miền Bắc ngày 5/7/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 5/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/7/2026.

- XSMB 4/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 4/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 4/7/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 4/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 3/7/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 3/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/7/2026.

- XSMB 2/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 2/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 2/7/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/7, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: KQXS miền Bắc được quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: KQXS miền Bắc được mở thưởng tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiếp tục quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: KQXS miền Bắc được quay số tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: KQXS miền Bắc được quay số tại Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

- Ngay sau khi mua vé xổ số miền Bắc, người chơi nên cất giữ tờ vé cẩn thận để bảo đảm còn nguyên vẹn đến khi đối chiếu kết quả. Vé cần tránh bị rách, nhòe mực, gấp nát, tẩy xóa hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến quá trình xác minh.

- Nếu tờ vé không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định hoặc bị hư hại khiến thông tin không thể kiểm tra chính xác, công ty xổ số kiến thiết có quyền từ chối chi trả giải thưởng. Vì vậy, bảo quản vé ở nơi khô ráo, an toàn cho đến khi hoàn tất việc nhận giải là điều người chơi nên lưu ý.

Thời gian nhận thưởng XSMB

- Theo quy định, vé xổ số miền Bắc (XSMB) trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Nếu quá thời hạn này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn được chấp nhận để chi trả giải thưởng.

- Do đó, sau khi dò vé và xác định trúng thưởng, người chơi nên nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận giải trong thời gian quy định để bảo đảm đầy đủ quyền lợi của mình.

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