XSMB 10/7/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 10 tháng 7

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 10/7/2026

Xổ số MB 10/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 10/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hải Phòng. KQXSMB 10/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 10/7 - Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay mới nhất

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- Xổ số miền Bắc ngày 9/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 9/7/2026

KQXSMB ngày 9/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/7/2026.

- XSMB 8/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 8/7/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 7/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 7/7/2026

KQXSMB ngày 7/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ 2: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)

- Thứ 3: Mở thưởng xổ số Quảng Ninh (XSQN)

- Thứ 4: Mở thưởng xổ số Bắc Ninh (XSBN)

- Thứ 5: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)

- Thứ 6: Quay số các đài xổ số Hải Phòng (XSHP)

- Thứ 7: Mở thưởng các đài xổ số Nam Định (XSNĐ)

- Chủ nhật: Quay số mở thưởng xổ số Thái Bình (XSTB)

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

Khi sở hữu vé xổ số miền Bắc trúng thưởng, người chơi cần mang tờ vé đến công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đơn vị có thẩm quyền để làm thủ tục nhận giải. Tờ vé phải còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá hay hư hỏng và được lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Đối với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng thuộc diện chịu thuế theo quy định hiện hành.

Nhận giải thưởng xổ số miền Bắc ở đâu?

Người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Nội để làm thủ tục nhận thưởng.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị: Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Nội

Địa chỉ: Số 53E Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: (04) 9433636

Fax: (04) 9438874

Đường dây nóng: (04) 9439928, (04) 9433123

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