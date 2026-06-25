Xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng về quy hoạch phân khu sông Hồng

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi về tiến độ nghiên cứu, xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và tiến độ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu vực trên, ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến Trúc Hà Nội cho biết, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được thành phố thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 18.

Sau khi thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt tổng thể, hiện nay đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng và quy hoạch chi tiết Trục đại lộ sông Hồng đang được triển khai.

"Quy hoạch phân khu đã được các đơn vị triển khai vào tuần trước và đang tổ chức xin ý kiến của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng. Đồ án đang được triển khai và sau khi hết thời hạn xin ý kiến các bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đóng góp cho đồ án.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua 16 xã, phường ở Hà Nội.

Song song với đó, hiện nay các đồ án quy hoạch chi tiết của Trục đại lộ sông Hồng đang triển khai đồng thời với Quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật.

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đang được các nhà đầu tư thực hiện và tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong thời gian tới", ông Tuyên cho biết thêm.

Ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án đi qua 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha.

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác. Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 11.418ha.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư và phương án huy động vốn là vốn góp của Liên danh nhà đầu tư: 110.545 tỷ đồng; Vốn huy động hợp pháp khác: 626.418 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội cũng phê duyệt liên danh nhà đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư.

3 liên danh gồm: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.