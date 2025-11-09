Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP.HCM vòng 11 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Sông Lam Nghệ An đấu với Becamex TP.HCM trên sân vận động Vinh lúc 18h ngày 9/11. Trận đấu SLNA vs Becamex TP.HCM thuộc vòng 11 V.League 2025-2026 được chiếu trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh bóng đá trực tuyến của TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số trận đấu mới nhất và kết quả, bảng xếp hạng vòng 11 V.League.

SLNA đấu với Becamex TP.HCM ở vòng 11 V.League 2026-2026.

Chuỗi trận không thắng của đội bóng xứ Nghệ được kéo dài đến mốc 8 (hòa 4 trận, thua 4 trận). SLNA thường chỉ thua cách biệt không quá 1 bàn. Lẽ ra thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn không ở vào tình cảnh khó khăn như hiện tại nếu họ vượt qua được ranh giới mong manh 1 bàn trong từng trận đấu.

Sân nhà cũng không phải điểm tựa cho SLNA ở thời điểm hiện tại. Trong 5 trận sân nhà mùa này, tỷ lệ thắng của Sông Lam Nghệ An chỉ là 20%.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM có thể tạm hài lòng với vị trí ở giữa bảng xếp hạng. Họ không cạnh tranh được với các đội ở nhóm đầu nhưng cũng duy trì cách biệt an toàn (3 điểm) so với 5 đội cuối bảng.

Trong 5 trận đấu gần nhất tại V.League, Becamex TP.HCM chỉ chịu thất bại 2-3 trước Hà Nội FC. Tuy nhiên, trên sân khách, đội bóng đất Thủ cũng chỉ có một chiến thắng.

Các trận đấu của Becamex TP.HCM mùa này đa số có không dưới 3 bàn thắng. Khả năng ghi bàn của Becamex TP.HCM không tồi, nhưng họ thủng lưới quá nhiều. Chỉ có 1 đội nhận nhiều bàn thua hơn Becamex TP.HCM (17 lần) là PVF CAND (22 lần).

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League