Đóng

Xe buýt chuyển làn đột ngột, tạt đầu ô tô, tài xế bị tạm đình chỉ

(VTC News) -

Xe buýt 51B-267.32 bất chấp vạch liền, chuyển làn đột ngột khi xuống dốc cầu Rạch Chiếc (TP.HCM) khiến ô tô phía sau thắng gấp.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới