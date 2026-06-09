Xác minh thông tin hố bom nghi chôn cất 15 liệt sĩ ở Kinh thành Huế

(VTC News) -

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết, đơn vị vừa có buổi làm việc, nắm tình hình và khảo sát thực tế tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc (phường Phú Xuân) khu vực nghi có mộ tập thể.

Theo thông tin do ông Lê Văn Lượt (SN 1956, trú đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân) cung cấp, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng bố đi qua khu vực Kinh thành Huế thì phát hiện một hố bom nằm sát Cửa Chánh Tây.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế nắm tình hình, làm việc với các nhân chứng

Tại đây, ông nhìn thấy khoảng 15 thi thể liệt sĩ bộ đội ta đã hy sinh được lực lượng Công binh Việt Nam Cộng hòa gom lại và chôn lấp trong hố bom có độ sâu gần 3m.

Trong buổi làm việc và khảo sát thực tế, một số người dân sinh sống tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc cùng các nhân chứng từng chứng kiến sự việc cũng xác nhận đã nhìn thấy các liệt sĩ hy sinh được đưa về chôn cất tại khu vực hố bom nói trên.

Theo xác định ban đầu, vị trí hố bom hiện nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp, đoạn giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Đoàn công tác và ông Lê Văn Lượt khảo sát thực tế khu vực mộ tập thể.

Tại buổi làm việc, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế đề nghị các nhân chứng tiếp tục cung cấp thêm thông tin liên quan. Đồng thời chỉ đạo chỉ huy Đội 192 phối hợp với các nhân chứng để thu thập, xác minh thêm các dữ liệu cần thiết, xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố cùng Bộ CHQS TP Huế.

Trên cơ sở các thông tin thu thập được, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức hội nghị xác minh, đánh giá độ tin cậy của nguồn tin để triển khai các phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Bộ CHQS TP Huế cũng cho biết, từ thông tin do ông Lê Văn Lượt và người dân địa phương cung cấp, các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục mở rộng việc thu thập tư liệu, đối chiếu với các nguồn thông tin liên quan nhằm làm rõ khu vực nghi có mộ tập thể.

Hố bom nơi liệt sĩ được chôn tập thể nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp (khu vực khoanh tròn) giao với đường Thái Phiên và Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Những cá nhân, cựu chiến binh hoặc người dân biết thêm thông tin về khu mộ tập thể này được đề nghị liên hệ với Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, Bộ CHQS TP Huế hoặc Đội 192. Ngoài ra, có thể cung cấp thông tin qua số điện thoại 0941.216.996 để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập trong thời gian tới.