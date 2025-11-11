Xác minh clip nhiều người vây, tấn công tài xế ô tô ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 11/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video gần 1 phút ghi lại cảnh chiếc ô tô con màu xám bị nhiều người cầm gậy gộc, vật cứng vây quanh, tấn công trên một con phố đông dân cư. Trong clip, chiếc xe liên tục tăng ga tiến, lùi giữa vòng vây trong khung cảnh hỗn loạn.

Video ghi lại toàn bộ vụ việc

Lãnh đạo UBND phường Thái Hoà (Nghệ An) xác nhận vụ việc xảy ra đêm 10/11 tại địa bàn phường Thái Hòa.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc khai trương quán ăn, một số người đã đốt pháo nổ. Một người đàn ông ngồi trong ô tô màu xám gần đó được cho là dùng điện thoại ghi hình lại cảnh đốt pháo.

Phát hiện bị quay, nhóm người bên ngoài tiến lại yêu cầu xóa clip, hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Khi mâu thuẫn lên cao, người trong xe tăng ga tiến, lùi để thoát thân, trong khi nhiều người bên ngoài dùng gậy và vật cứng đập phá xe.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thái Hoà nhanh chóng đến hiện trường.

Hiện Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc..