Xác minh clip người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 7/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi đạp vào cô gái sau va chạm xe máy, khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 9h cùng ngày, người đàn ông lái xe máy chở theo một trẻ nhỏ ngồi phía trước, chạy trên hẻm đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, TP.HCM).

Ảnh cắt từ clip.

Khi đến giao lộ với một con hẻm khác, xe của người này xảy ra va chạm với xe máy do một cô gái cầm lái. Cú va chạm khiến cả hai cùng ngã xuống đường.

Đáng chú ý, khi cô gái vẫn đang nằm dưới đường, chiếc mũ bảo hiểm đã văng khỏi đầu, người đàn ông bất ngờ đứng dậy, dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu của nạn nhân.

Chưa dừng lại, người này còn liên tục lớn tiếng chửi bới, có lời lẽ đe dọa cô gái. Chỉ khi nhiều người dân xung quanh chạy đến can ngăn, người đàn ông mới dừng lại rồi rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của người đàn ông, đặc biệt khi nạn nhân vừa gặp tai nạn và vẫn đang nằm dưới đường.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lợi cho biết địa phương đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.