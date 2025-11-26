Đóng

Xã Yên Trung, Nghệ An - Nơi tội phạm ma túy bước chân vào là bị bắt

(VTC News) -

Hành trình xây dựng 'địa bàn không ma túy' tại xã Yên Trung, Nghệ An là câu chuyện về nỗ lực đẩy lùi ma túy, giữ gìn cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới