Xã Thường Tín: Phát triển giáo dục là động lực chủ yếu thúc đẩy kinh tế xã hội

(VTC News) -

Ngày 19/11, UBND xã Thường Tín (HN) tổ chức kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2025.

Lãnh đạo xã Thường Tín tặng hoa chúc mừng nhà giáo trên địa bàn xã.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, được sự quan tâm tạo mọi điều kiện của Thành phố và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thường Tín, cùng sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các phòng, ban ngành, đoàn thể trong xã, sự ủng hộ nhiệt tình các tầng lớp Nhân dân, ngành Giáo dục - Đào tạo xã Thường Tín tiếp tục giữ ổn định và phát triển.

Về quy mô giáo dục, năm học 2025 - 2026, xã Thường Tín có 26 trường công lập, 1 trường công lập tự chủ liên cấp và 13 cơ sở mầm non tư thục đã được cấp phép với tổng số 517 nhóm lớp, 15.639 học sinh và 1.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Về hệ thống trường, lớp, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng, cơ bản từng bước được kiên cố hóa, chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ trên địa bàn và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Xã Thường Tín hiện có 19/26 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 73%, trong đó có 10 trường đạt chuẩn mức độ 2. Trong năm nay sẽ tăng thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, đến cuối năm 2025 toàn xã đạt 23/26 trường đạt tỷ lệ 88,4%.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trường THCS Nguyễn Trãi A khẳng định dấu ấn bằng những kết quả thiết thực, sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể thầy và trò nhà trường cùng với những phần thưởng rất vinh dự.

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen.

Cô Phạm Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A, cho biết: Năm học 2024-2025, Tập thể nhà trường được UBND Thành phố đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025; Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua; Liên đội được Hội đồng Đội Thành phố tặng Cờ Thi đua; Em Trần Nhật Linh lớp 7A1 đạt huy chương vàng trong cuộc thi giao lưu Toán quốc tế HKIMO 2025; 83/88 học sinh đạt kết quả trong kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp xã (gồm 08 Thủ khoa, 08 giải Nhất, 14 giải Nhì, 25 giải Ba,17 giải KK và 19 công nhận) – 20 HS tiếp tục tham gia vòng thi cấp Thành phố…

Chúc mừng các nhà giáo, ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Thường Tín đã biểu dương và chúc mừng thành tích của toàn ngành và của các tập thể Nhà trường, các cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo đã có nhiều cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tận tâm, trách nhiệm trong chỉ đạo và giảng dạy.

Nhân dịp này, 01 tập thể được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, 01 tập thể và 11 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, 09 Trường được UBND TP tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 02 nhà giáo đã đạt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo năm 2025”;11 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen, 06 tập thể và 13 cá nhân đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.