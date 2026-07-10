Vừa hoàn thành dự án chống ngập, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong biển nước

Chiều 9/7, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, đúng vào thời điểm người dân tan tầm, khiến một số tuyến đường và khu vực trũng thấp xảy ra ngập cục bộ, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Trận mưa lớn giống như bài "kiểm tra" hệ thống thoát nước mà Hà Nội vừa triển khai rầm rộ trong nhiều tháng qua.

Ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản ngập nặng trong trận mưa chiều tối 9/7 dù phố Quang Trung vừa làm xong hệ thống cống ngầm.

Lưu lượng phương tiện tăng cao trong khung giờ cao điểm kết hợp với mưa lớn khiến nhiều nút giao rơi vào tình trạng ùn ứ. Tại một số tuyến phố và khu vực trũng thấp, nước mưa thoát chậm làm nhiều đoạn đường bị ngập, các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm. Không ít xe máy bị chết máy khi đi qua vùng ngập, trong khi nhiều ô tô phải chờ qua nhiều chu kỳ đèn tín hiệu mới có thể vượt qua các nút giao.

Tại khu vực đường Lương Thế Vinh, Tố Hữu (phường Thanh Xuân), lượng mưa lớn khiến hệ thống cống thoát nước chưa kịp tiêu thoát, dẫn đến tình trạng úng ngập cục bộ.

"Mưa cường độ lớn khiến các cống thoát nước ven đường chưa kịp tiêu thoát nên nhiều đoạn trên các tuyến Lương Thế Vinh, Tố Hữu, Nguyễn Văn Lộc bị ngập, các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn", anh Lê Hải, một người dân sống ở khu vực này, cho biết.

Tương tự, nhiều tuyến phố khác như Bà Triệu, Quang Trung cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ. Trước diễn biến này, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Ngay khi xuất hiện cơn mưa lớn, công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được huy động ứng trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng để khơi thông dòng chảy, bảo đảm việc tiêu thoát nước kịp thời.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Phố Quang Trung ngập sau khi hoàn thành dự án chống ngập

Đáng chú ý, cơn mưa lớn chiều 9/7 khiến khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là tuyến phố Quang Trung (phường Cửa Nam) ngập sâu. Khoảng 17h, khu vực ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản chìm trong nước. Nước tràn lên vỉa hè, người đi bộ phải xắn quần lội nước, trong khi các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Điều khiến nhiều người dân băn khoăn là khu vực này mới hoàn thành dự án chống ngập khẩn cấp cách đây khoảng một tháng nhưng vẫn xảy ra ngập sau trận mưa lớn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, người dân phố Trần Quốc Toản, cho biết khi ra khỏi nhà vào khoảng 17h đã chứng kiến tuyến phố ngập như sông.

Người đi bộ, các phương tiện bì bõm trong biển nước qua phố Quang Trung - Trần Quốc Toản.

"Tuyến phố Quang Trung trước đó đã bị đào bới ngổn ngang để triển khai thi công hệ thống chống ngập khẩn cấp. Đây cũng là điểm thi công từng gây nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong khi đó, chỉ qua một trận mưa lớn, tuyến phố vẫn ngập như sông. Phải chăng do mưa quá lớn nên hệ thống vẫn không tiêu thoát kịp?", ông Tuấn đặt vấn đề.

Theo ghi nhận, đây cũng là băn khoăn chung của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn Thủ đô.

Trận mưa lớn thử sức dự án chống ngập vừa hoàn thành

Tối 9/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết mưa trên diện rộng tại thành phố xuất phát từ ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với bão Bavi, kết hợp hội tụ gió.

Đến 18h30, lượng mưa đo được tại một số khu vực như: Yên Sở 84,4 mm; Việt Hưng 73,6 mm; Hoàng Mai 63,7 mm; Hai Bà Trưng 52,8 mm; Thanh Liệt 46,5 mm; Tây Hồ 39 mm.

Thông tin về tình trạng ngập tại phố Quang Trung, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết nguyên nhân là cửa xả nước mưa vào hồ Công viên Thống Nhất chưa được mở. Theo đơn vị này, đến 17h32, đơn vị vận hành mới mở cửa xả và chỉ khoảng 30 phút sau, nước tại khu vực đã rút hết.

Còn theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ngay khi xuất hiện mưa, đơn vị đã triển khai lực lượng ứng trực, khơi thông các ga thu nước, tua vớt rác, mở cửa phai tại các hồ điều hòa và vận hành đồng bộ nhiều trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Mậu Lương, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Đông Trù... nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước.

Riêng tại thời điểm 18h30, Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy; Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 tổ máy; Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành toàn bộ 3/3 tổ máy. Theo thống kê, các điểm ngập cục bộ trong chiều 9/7 gồm: Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, ngã năm Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, phố Đức Giang (đoạn từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Thiên Đức (đoạn gầm chui đường sắt)...

Đến khoảng 18h30, các điểm ngập trên đã cơ bản rút hết nước, giao thông trở lại bình thường. Đến 19h30, trên địa bàn thành phố chỉ còn mưa nhỏ, lực lượng thoát nước tiếp tục duy trì ứng trực, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng xử lý tại các điểm có nguy cơ úng ngập.

Theo các chuyên gia, những trận mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn tiếp tục đặt ra thách thức đối với hệ thống thoát nước của Hà Nội. Mặc dù thành phố đã đầu tư nhiều công trình chống úng và cải tạo hệ thống thoát nước, song tại các khu vực có địa hình thấp hoặc mật độ xây dựng cao vẫn có thể xảy ra ngập cục bộ khi lượng mưa vượt quá năng lực tiêu thoát.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu và không cố điều khiển phương tiện qua nơi nước dâng cao để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.