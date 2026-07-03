Vụ cào xước xe Mercedes: Viện kiểm sát định giá trị thiệt hại gần 7 triệu đồng

(VTC News) -

Theo cáo trạng, khoảng 19h50 ngày 18/1/2026, chị Đ.B.N đỗ xe Mercedes màu đen trước cổng nhà bà V. tại phường Đại Mỗ. Khu vực này không có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Đến khoảng 20h20 cùng ngày, bà V. mở cổng để con gái dắt xe máy ra ngoài thì phát hiện ô tô đỗ chắn lối đi. Do hai bên vỉa hè đặt nhiều chậu cây cảnh nên xe máy không thể di chuyển. Bức xúc, bà V. cầm chùm chìa khóa cào nhiều nhát lên thân xe, đồng thời dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái.

Con gái bà V. cũng dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào cửa xe nhưng không để lại hư hỏng. Một người dân chứng kiến sự việc đã tới can ngăn rồi rời đi. Sau đó, bà V. tiếp tục dùng chìa khóa cào nhiều vị trí khác trên thân xe.

Khi không tìm thấy chủ phương tiện, chồng bà V. đã di chuyển các chậu cây để con gái đưa xe máy ra ngoài, đồng thời đặt một số chậu cây trước đầu ô tô và dán hai tờ giấy lên kính xe với nội dung phê phán việc đỗ xe chắn lối ra vào.

Khoảng 21h20 cùng ngày, chị Đ.B.N quay lại lấy xe thì phát hiện phương tiện bị cào xước, gương chiếu hậu bị bẻ và trên kính có dán giấy. Sau khi đưa con về nhà, chị đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.

Hiện trường chiếc xe Mercedes bị cào xước.

Trong quá trình điều tra, chị Đ.B.N yêu cầu bà V. bồi thường hơn 127,6 triệu đồng tiền sửa chữa xe theo báo giá của hãng, cùng nhiều khoản chi phí khác như tiền taxi, tiền thuê xe trong thời gian sửa chữa và chi phí thay biển số.

Tuy nhiên, kết quả điều tra và giám định cho thấy không phải toàn bộ các hư hỏng trên xe đều do bà V. gây ra.

Hội đồng định giá tài sản xác định một số bộ phận có chi phí sửa chữa rất lớn, trong đó ốp nhựa gương chiếu hậu bên trái trị giá 16,3 triệu đồng và ốp nhựa cụm đèn pha trước bên trái hơn 59,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận không đủ cơ sở xác định các dấu vết trên xe được tạo ra cùng thời điểm hoặc do chùm chìa khóa của bà V. gây ra. Kết quả giám định 13 đoạn video thu giữ từ camera quanh hiện trường cũng không ghi nhận hình ảnh bà V. tác động vào các vị trí gồm ba đờ sốc trước, cụm đèn trước bên trái và ốp nhựa gương chiếu hậu bên trái.

Căn cứ lời khai của các bên, dữ liệu camera và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định bà V. chỉ gây hư hỏng tại các vị trí gồm cửa trước bên phải, cửa sau bên phải, hông xe phía sau bên phải, khu vực nắp bình xăng, tai xe bên phải phía sau, ốp kim loại dưới kính sau và ốp kim loại đuôi xe.

Tổng giá trị thiệt hại được xác định là 6.862.000 đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định chồng và con gái bà V. không có hành vi giúp sức trong việc cố ý làm hư hỏng tài sản nên không đủ căn cứ xử lý hình sự. Riêng con gái bà V. bị Công an phường Đại Mỗ xử phạt hành chính 750.000 đồng vì hành vi gây mất trật tự tại khu dân cư.

Theo Viện KSND khu vực 4, bà Mai Thị Bích V. không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị can được xem xét các tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Ở diễn biến liên quan, con gái bà V. đã gửi đơn đề nghị cơ quan công an xác minh việc chị Đ.B.N đăng tải hình ảnh, thông tin của gia đình lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý, đồng thời cho rằng một số nội dung được chia sẻ trên mạng và cung cấp cho báo chí có dấu hiệu sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Đơn đã được chuyển đến cơ quan công an để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.