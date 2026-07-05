Vòng 4 giải nữ VĐQG 2026: Hà Nội I, TP.HCM I có niềm vui

(VTC News) -

Trên sân nhà, Hà Nội I tiếp đón Phong Phú Hà Nam trong trận đấu được dự báo nhiều khó khăn. Quả thật, cách các cầu thủ trẻ của đội khách thi đấu khiến hàng công của Hà Nội I không dễ tìm đường vào khung thành đối phương. Thậm chí, Phong Phú Hà Nam cũng sở hữu không ít pha phản công đáng chú ý.

Dù vậy, 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, sức ép của đội bóng Thủ đô tạo ra lớn hơn rất nhiều. Thế trận dần nghiêng về phía cô trò HLV Minh Nguyệt. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Hà Nội I có được điều mình cần.

Hải Yến ghi bàn cho Hà Nội I.

Phút 70, từ đường tạt bóng của Nguyễn Thị Thanh Nhã, Đặng Thị Duyên bay người đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội I.

10 phút sau, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải của đồng đội, Phạm Hải Yến đánh đầu chính xác nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 85, Hồng Yêu không chiến chuẩn xác giúp Phong Phú Hà Nam rút gắn tỉ số xuống còn 1-2 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trong khi đó, Than KSVN có lợi thế sân nhà nhưng không thể giữ lại điểm số trước TP.HCM I.

Phút 15, Diễm My để mất bóng ở khu vực giữa sân. Trần Thị Thùy Trang tung đường chọc khe rất hay để Phan Thị Trang xâm nhập vòng cấm, cô dứt điểm gọn gàng mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM I.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Phút 58, Thu Xuân tung cú sút uy lực trong vòng cấm.

Thủ môn Ái Vy bên phía Than KSVN cản phá thành công nhưng Phan Thị Trang băng vào đá bồi dễ dàng nhân đôi cách biệt cho TP.HCM I. Nỗ lực của đội bóng vùng mỏ không mang đến hiệu quả và họ chấp nhận thua 0-2.