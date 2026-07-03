Vốn FDI vào Việt Nam vượt 34 tỷ USD, tăng mạnh so với năm ngoái

(VTC News) -

Theo Cục Thống kê, trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ USD; tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo vượt trội khi đạt 10,76 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. (Nguồn: Cục Thống kê).

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026 có 94 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 820,3 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 388,9 triệu USD, tăng 3%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,21 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 324,7 triệu USD.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý II theo giá hiện hành ước đạt 1.059,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.