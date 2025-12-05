Võ sư bị 'quỵt' tiền sau Ngày hội Tinh hoa võ Việt: Đơn vị đồng tổ chức nói gì?

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News chiều 5/12, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thừa nhận, việc Ban Tổ chức Ngày hội Tinh hoa võ Việt chưa chi trả tiền như cam kết cho nhiều đoàn võ sư, võ sĩ tham dự sự kiện. Không chỉ vậy, nhiều đơn vị tham gia thực hiện sự kiện cũng chưa được chi trả tiền theo hợp đồng, cam kết.

"Sau khi nắm được thông tin phản ánh, chúng tôi nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Quản lý và Truyền thông MICVIET (đơn vị đồng tổ chức). Phải nói thật là liên hệ với họ cũng rất khó, mãi mới gặp được. Chúng tôi yêu cầu họ phải nhanh chóng chi trả tiền theo đúng cam kết với các đơn vị. Nếu đơn vị cố tình không chi trả, các đơn vị, cá nhân có thể khiếu nại ra toà, để pháp luật xử lý theo đúng quy định... Không thể để vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hình ảnh của cả thành phố...

Trong các sự kiện, chúng tôi luôn đọc rất kỹ kịch bản, ý tưởng chương trình và chọn lựa những đơn vị phối hợp tổ chức rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, sự việc lần này là việc chúng tôi không mong muốn và qua đó cũng xin rút kinh nghiệm khi chọn đối tác tổ chức các sự kiện sau này...", lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nói.

Ngày hội Tinh hoa Võ Việt lần thứ 1 - Huế 2025 được tổ chức từ ngày 21 đến 22/3 trước cửa Ngọ Môn (Đại nội Huế)

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, sự kiện Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I - Huế 2025 (nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 và Festival Huế 2025) diễn ra từ ngày 21 đến 22/3 tại TP Huế do Trung tâm phối hợp với Công ty CP Quản lý và Truyền thông MICVIET tổ chức. Sự kiện quy tụ hàng trăm võ sư, võ sĩ đến từ nhiều võ đường trên cả nước.

Mặc dù là đơn vị đồng tổ chức nhưng lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế khẳng định, đây là sự kiện xã hội hoá, trung tâm chỉ hỗ trợ chuyên môn, địa điểm và kết nối võ đường, không trực tiếp ký hợp đồng hay chịu trách nhiệm tài chính. Vấn đề này do Công ty CP Quản lý và Truyền thông MICVIET hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trước đó, nhiều võ sư, võ sĩ phản ánh, dù sự kiện Ngày hội Tinh hoa võ Việt lần thứ I - Huế 2025 đã kết thúc nhiều tháng nhưng đến nay họ vẫn chưa được thanh toán tiền thù lao, hỗ trợ.

Võ sư Lê Văn Đạt - đại diện Câu lạc bộ Taekwondo Phong Điền (TP Huế), cho biết, ban tổ chức cam kết sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở cho võ sinh tham gia sự kiện. Do đó, võ sư Đạt tự bỏ tiền cá nhân để thuê xe, hỗ trợ chi phí ăn ở cho 20 thành viên của câu lạc bộ tham gia. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được thanh toán, sau nhiều lần liên hệ thì chỉ nhận được lời hẹn "sẽ trả sau" mà không có thời điểm cụ thể.

Lãnh đạo UBND TP Huế khẳng định, thành phố sẽ kiểm tra sự việc và có hướng xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các võ sư, võ sĩ và các đơn vị liên quan.