Vinhomes tung chính sách lãi suất chưa từng có: Cú giải nén tâm lý thị trường

Một cú hích đủ lực có thể xoay chuyển cả cục diện - thị trường bất động sản cuối tuần qua đã chứng kiến điều đó, khi siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm của Vinhomes được tung ra và ngay lập tức kích hoạt làn sóng giao dịch trên diện rộng, đưa thanh khoản bật tăng mạnh sau thời gian dài nhu cầu bị nén lại bởi áp lực lãi suất.

“Không mua bây giờ thì còn đợi bao giờ”

Ngày 17/4, thông tin về gói hỗ trợ lãi suất chưa từng có tiền lệ của Vinhomes lan ra thị trường với tốc độ chóng mặt. Tại các sàn giao dịch, điện thoại reo liên tục, lịch tư vấn kín đặc từ sáng tới tối.

“Khách hàng gần như ‘choáng’ khi Vinhomes chơi lớn đến vậy. Mức trần lãi suất 6%/năm thực sự gây sốc khi thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động (8 - 9%), thậm chí thấp hơn gói vay mua nhà ở xã hội do các ngân hàng thương mại triển khai”, bà Lưu Thị Thương, Giám đốc dự án của MICC Group, lý giải.

Trong hai ngày cuối tuần, nhiều sàn ghi nhận trạng thái quá tải. Hoạt động check căn, giữ chỗ, ký hợp đồng diễn ra liên tục. Bà Thương cho biết, dòng tiền không chỉ đổ vào các dự án mới như Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Hải Vân Bay hay Vinhomes Green Paradise, mà còn lan sang các quỹ hàng đã mở bán trước đó như Vinhomes Royal Island hay Ocean City.

Hai ngày cuối tuần, Vinhomes Global Gate Hạ Long đón hơn 3.500 khách hàng, nhà đầu tư.

Với giới đầu tư dày dạn kinh nghiệm, cơ hội này sẽ khó lặp lại, vì thế, phản ứng gần như là tức thời. Minh chứng là chỉ trong buổi sáng ngày 18/4, sự kiện “Tọa độ xanh - Đô thị biển quốc tế” của Vinhomes Green Paradise đã ghi nhận doanh số khủng 515 tỷ đồng.

“Việc ‘khóa trần’ lãi suất trong 5 năm đã tạo ra một ‘vùng an toàn’ hiếm có, kéo dài suốt nửa thập kỷ. Đồng nghĩa ‘cửa thua’ được bịt kín, cơ hội thắng lên tới 90%. Không mua bây giờ thì còn đợi bao giờ”, chị Ngọc Mai (TP.HCM) giải thích cho quyết định chốt 1 căn nhà phố liền kề Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise ngay tại sự kiện sáng 18/4.

Sự kiện “Tọa độ xanh - Đô thị biển quốc tế” ghi nhận doanh số khủng 515 tỷ đồng.

Ở góc độ người mua ở thực, quyết định cũng trở nên dứt khoát hơn. Anh Tuấn Minh (Đà Nẵng) cho biết đã xuống tiền ngay một căn song lập tại Vinhomes Hải Vân Bay chỉ sau vài giờ cân nhắc.

“Khi rủi ro lãi suất - biến số lớn nhất - được loại bỏ hoàn toàn, bài toán sở hữu trở nên dễ dàng hơn. Chậm một nhịp là mất cơ hội, nhất là với dòng tài sản thực ven vịnh sở hữu lâu dài, số lượng khan hiếm”, anh Tuấn nói.

Uy tín và bản lĩnh của thương hiệu dẫn dắt

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định chính sách hỗ trợ lãi suất “siêu khủng” của Vinhomes đã tạo ra “tấm khiên” vững chắc, ngăn mọi rủi ro biến động lãi suất trong 5 năm cho khách hàng.

Điều này mang lại tác động kép. Với người mua ở thực, áp lực chờ đợi được giải tỏa, quyết định an cư trở nên dễ dàng hơn. Với nhà đầu tư, khả năng kiểm soát dòng tiền và sử dụng đòn bẩy tài chính được cải thiện rõ rệt.

Vinhomes Hải Vân Bay ghi nhận lượng giao dịch tăng vọt trong 2 ngày cuối tuần.

Thực tế, lợi ích tài chính từ gói hỗ trợ của Vinhomes có thể đo lường được ngay. Đơn cử, một căn nhà phố liền kề Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise có giá khoảng 15 tỷ đồng, nếu vay 80%, ưu đãi trong 60 tháng, người mua chỉ phải trả thêm 4,5 tỷ đồng, tương đương lãi suất 5,8%/năm.

Trong khi đó, nếu tự vay 80%, lãi suất có thể ở mức 10-11% trong 2 năm đầu và thả nổi lên 13-14% trong các năm tiếp theo. Tổng chi phí lãi vay trong 5 năm lên tới 7 tỷ đồng. Như vậy, chính sách của Vinhomes giúp khách hàng “vừa mua đã lãi” 2,5 tỷ đồng.

Nhà phố Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise nhân đôi sức hút nhờ siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 6%/năm trong 5 năm.

Giới chuyên môn nhận định, điểm then chốt của chính sách không chỉ nằm ở mức ưu đãi “khủng”, mà ở khả năng “giải nén” tâm lý thị trường.

Ông Phạm Xuân Hiếu, Chủ tịch Mayhomes, cho rằng Vinhomes đã nhiều lần chứng minh vai trò “người mở đường” mỗi khi thị trường đối mặt với thách thức. Các giải pháp đưa ra thường có tính hệ thống, đủ mạnh để bảo vệ khách hàng và tái khởi động thanh khoản.

“Vinhomes luôn lắng nghe khách hàng, luôn là doanh nghiệp tiên phong giải quyết mọi vấn đề. Chính sách hỗ trợ lãi suất lần này tiếp tục cho thấy cam kết đồng hành rất cao của Vinhomes và không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Đó là lý do khách hàng luôn tin tưởng 100% vào Vinhomes, xem Vinhomes là điểm tựa”, ông Hiếu đánh giá.

Ở tầm vĩ mô, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cho rằng chính sách của Vinhomes đã đánh trúng điểm nghẽn lớn nhất trên thị trường là tâm lý lo sợ rủi ro lãi suất. Vì thế, đây sẽ là “ngòi nổ” tạo xung lực mạnh mẽ, giúp thanh khoản bứt phá.

Thị trường bất động sản chuyển trạng thái từ dè dặt sang sôi động sẽ tạo tác động lan tỏa tới cả nền kinh tế, kích thích tăng trưởng bền vững. Điều này là biểu hiện rõ nét nhất cho tầm ảnh hưởng sâu rộng và vị thế dẫn dắt thị trường của Vinhomes.

“Dẫn dắt không chỉ là có quy mô đứng đầu mà còn nằm ở chỗ biết đi trước bằng giải pháp, biết dùng năng lực tài chính, năng lực quản trị và uy tín thương hiệu để tạo ra niềm tin cho thị trường trong thời điểm khó khăn”, ông Lượng nhấn mạnh.