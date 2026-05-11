Vingroup đầu tư dự án Đại đô thị và năng lượng xanh tại Điện Biên

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được phát triển theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố” với quy mô lên tới 228 ha, lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ chính thức động thổ, góp phần định hình một cực phát triển đô thị – du lịch mới cho tỉnh Điện Biên và toàn khu vực.

Dự án có vị trí chiến lược, giao thoa giữa phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, kết nối nhanh chóng tới sân bay Điện Biên Phủ và giữ vai trò cửa ngõ đón đầu trục cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên trong tương lai. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mở ra hành lang giao thương – du lịch liên vùng xuyên suốt Tây Bắc, góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến chiến lược trên bản đồ phát triển quốc gia.

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ có quy mô lên tới 228ha, với tâm điểm là sân golf 18 hố rộng gần 87 ha.

Về địa hình, dự án sở hữu thế đất “tựa sơn hướng lộ” hiếm có – một bên là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đặc trưng vùng Tây Bắc, một bên là trục động lực phát triển đô thị và hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ.

Phát huy lợi thế đắc địa cả về vị trí và địa hình, Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được quy hoạch đáp ứng “mọi trải nghiệm trong một điểm đến”, từ: sống tiện nghi - sinh thái, nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí đến thể thao.

Trong đó, tâm điểm là khu tổ hợp thể thao quy mô lớn với sân golf 18 hố rộng gần 87 ha được thiết kế tối ưu trên nền địa hình tự nhiên, mang đến trải nghiệm độc bản giữa thiên nhiên Tây Bắc. Bên cạnh đó là các công trình thương mại – dịch vụ - tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống hàng ngày như khu thương mại – dịch vụ đẳng cấp, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống giáo dục liên cấp, trung tâm y tế, các không gian công cộng, công viên và mặt nước…

Với không gian xanh, tiện ích đẳng cấp và tọa lạc tại trung tâm phát triển của khu vực trong tương lai, dự án không chỉ nâng tầm chuẩn sống tại Điện Biên mà còn góp phần định hình một cực phát triển đô thị – du lịch mới cho toàn khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - cho biết, Dự án Khu đô thị mới, Du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đưa khu vực trung tâm tỉnh lỵ từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Ông tin tưởng với uy tín, năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm cao, Vingroup sẽ sớm triển khai thành công một khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, đẳng cấp, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, tạo diện mạo mới cho đô thị Điện Biên Phủ nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.

Về phía Tập đoàn Vingroup, ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn - chia sẻ: “Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ không chỉ là một công trình phát triển bất động sản đơn thuần, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của Vingroup trong việc đồng hành cùng địa phương kiến tạo một cực tăng trưởng mới.

Chúng tôi mong muốn góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến năng động về du lịch, dịch vụ và đô thị hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai”.

Song song với lễ động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo đó, VinEnergo sẽ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhằm bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Ngoài ra, VinEnergo sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung khoảng 10 GW dự án điện mặt trời với tổng mức đầu tư dự kiến 157.950 tỷ đồng; nghiên cứu, đề xuất phát triển các dự án hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với quy mô dự kiến khoảng 8.000 MWh, gắn với nhu cầu vận hành hệ thống điện và phát triển năng lượng tái tạo với tổng mức đầu tư dự kiến 28.431 tỷ đồng.

Công ty cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất phát triển hạ tầng truyền tải điện đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh. Đồng thời, hai bên sẽ cùng nhau khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, nhằm thống nhất đề xuất, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 phù hợp với các quy định hiện hành.

Việc triển khai các dự án đô thị và năng lượng xanh không chỉ mang tới diện mạo mới mà còn tạo ra động lực tăng trưởng đột phá khi gia tăng được hàm lượng công nghệ cao, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển hạ tầng và tăng nguồn thu ngân sách cho Điện Biên, góp phần đưa khu vực Tây Bắc từng bước trở thành trung tâm phát triển năng động, bền vững của cả nước trong tương lai.