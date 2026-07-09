Vietlott 9/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/7/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 9/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 9/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 9/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

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Lịch mở thưởng XS Power 6/55

Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng, người chơi có thể theo dõi trên Báo điện tử VTC News, nơi cập nhật kết quả liên tục ngay sau khi các kỳ quay thưởng kết thúc, thường từ khoảng 16h15 mỗi ngày.

Bên cạnh đó, kết quả XSMN cũng được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của công ty xổ số kiến thiết, đồng thời phát sóng trực tiếp trên truyền hình và đài phát thanh theo lịch mở thưởng của từng địa phương.

Nếu muốn trực tiếp chứng kiến quá trình quay số, người chơi có thể đến trường quay của đơn vị tổ chức mở thưởng theo quy định. Trường hợp trúng giải, việc xác minh và nhận thưởng sẽ được thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 chỉ được Vietlott chấp nhận lĩnh thưởng trong 60 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, tờ vé sẽ hết giá trị và không còn đủ điều kiện nhận giải.

- Khi làm thủ tục nhận thưởng, người trúng cần mang theo tờ vé còn nguyên trạng, đầy đủ thông tin, không rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Việc xác minh và thanh toán giải thưởng sẽ được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được Vietlott ủy quyền.

- Để tránh sai lệch khi đối chiếu dãy số, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới tra cứu kết quả. Đây là khoảng thời gian cần thiết để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu của kỳ quay.

Nơi trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng có thể đến trụ sở chính, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để làm thủ tục lĩnh giải. Sau khi tờ vé được xác minh hợp lệ, Vietlott sẽ chi trả tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người nhận.

Trường hợp vé trúng có dấu hiệu tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh bổ sung, quá trình thanh toán có thể kéo dài hơn thông thường. Việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi công tác kiểm tra hoàn tất và có kết luận chính thức theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Trong đó, Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục tăng qua các kỳ quay nếu chưa có người chiến thắng.

- Ngoài Jackpot 1, người chơi còn có cơ hội chinh phục Jackpot 2 khi trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt. Giải thưởng này bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn theo quy định của Vietlott.

- Không chỉ dừng lại ở hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có nhiều hạng thưởng khác như 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Mỗi bộ số dự thưởng chỉ có giá 10.000 đồng. Nếu một tờ vé đồng thời đáp ứng điều kiện của nhiều hạng giải, Vietlott sẽ thanh toán theo giải thưởng có giá trị cao nhất mà người chơi đạt được.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 9/7/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.