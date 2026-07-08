Vietlott 8/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott Mega 6/45 8/7. Xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 8/7/2026 quay số mở thưởng vào lúc 18h00. Kết quả Vietlott hôm nay 8/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News.

Vietlott 8/7- Xổ số Mega 6/45 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/7/2026 - Vietlott Mega 6/45 8/7

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 5/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/7/2026

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhật ngày 5/7/2026.

- Vietlott 3/7, kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 3/7/2026

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Sáu ngày 3/7/2026.

- Vietlott 1/7, kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 1/7/2026

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ Tư ngày 1/7/2026.

- Vietlott 28/6, kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 28/6/2026

Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 28/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi tham gia nhờ luật chơi dễ tiếp cận và giá trị giải thưởng hấp dẫn. Lịch quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần.

Nếu có điều chỉnh liên quan đến thời gian quay thưởng hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ nhanh chóng thông báo trên website chính thức, ứng dụng Vietlott cùng toàn bộ hệ thống điểm bán vé để người chơi dễ dàng cập nhật.

Mỗi kỳ quay đều được thực hiện bằng hệ thống máy quay hiện đại dưới sự chứng kiến và giám sát của hội đồng giám sát cùng các cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch và chính xác trong quá trình xác định kết quả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với giá trị giải thưởng nhỏ dưới 10 triệu đồng, người chơi có thể đến điểm bán vé hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Đây là hình thức thuận tiện, giúp quá trình lĩnh thưởng diễn ra nhanh và tiết kiệm thời gian.

- Nếu giá trị giải thưởng từ vài tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh thông tin, kiểm tra vé và hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi được chi trả.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 8/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.