Vietlott 30/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 30/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 30/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 30/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

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Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người ưa chuộng nhờ cách chơi đơn giản, dễ nắm bắt và cơ hội trúng Jackpot giá trị lớn lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay số được tổ chức cố định vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình diễn ra công khai, minh bạch và có sự giám sát theo đúng quy định.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ cập nhật nhanh chóng trên website chính thức, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, quyền nhận giải sẽ không còn hiệu lực theo quy định của Vietlott.

- Khi làm thủ tục nhận thưởng, người trúng cần xuất trình vé còn nguyên trạng, đầy đủ thông tin, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Việc chi trả được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền theo quy định.

- Để đảm bảo kết quả chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu trước khi tiến hành kiểm tra vé.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận giải. Sau khi vé được xác minh hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người nhận.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh bổ sung liên quan đến vé trúng, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến. Việc chi trả chỉ được thực hiện khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 thu hút người chơi nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó nổi bật là Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và có thể cộng dồn qua các kỳ quay chưa có người trúng.

- Bên cạnh đó, Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, với mức khởi điểm từ 3 tỷ đồng và tiếp tục tăng dần theo từng kỳ quay số.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội nhận các mức thưởng khác như trúng 5 số khoảng 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi bộ số tham gia có giá chỉ từ 10.000 đồng. Trường hợp vé đủ điều kiện nhiều hạng giải, Vietlott sẽ chi trả theo mức thưởng cao nhất mà vé đạt được.

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