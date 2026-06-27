Vietlott 27/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 27/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 27/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

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Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là trò chơi xổ số tự chọn của Vietlott được đông đảo người chơi yêu thích nhờ cách tham gia dễ hiểu và cơ hội săn giải Jackpot có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Lịch quay số được tổ chức cố định vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Toàn bộ quá trình quay thưởng diễn ra công khai, minh bạch và được giám sát theo đúng quy định.

- Trường hợp có điều chỉnh về lịch quay hoặc thời điểm công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website chính thức, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi dễ dàng cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khi hết thời gian này, người sở hữu vé sẽ không còn quyền lĩnh thưởng theo quy định của Vietlott.

- Khi đến nhận giải, người trúng thưởng cần xuất trình tờ vé còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin, không bị rách, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Việc chi trả sẽ được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo đối chiếu chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu rồi mới tiến hành kiểm tra kết quả vé số.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng có thể đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để hoàn tất thủ tục lĩnh giải. Sau khi vé được xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người nhận.

- Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần kiểm tra thêm thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn so với thông thường. Việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Sức hút của Power 6/55 đến từ hệ thống giải thưởng có giá trị cao, nổi bật nhất là Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số với mức khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn nếu chưa có người trúng.

- Bên cạnh đó, Jackpot 2 được trao cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, có giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy qua các kỳ quay theo quy định.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội nhận nhiều giải thưởng khác như trúng 5 số khoảng 40 triệu đồng, trúng 4 số 500.000 đồng và trúng 3 số 50.000 đồng.

- Mỗi bộ số chỉ có giá 10.000 đồng. Nếu một vé cùng lúc đủ điều kiện nhận nhiều giải, Vietlott sẽ thanh toán theo giải thưởng có giá trị cao nhất.

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