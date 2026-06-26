Vietlott 26/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/6/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 26/6. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 26/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 26/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi đơn giản, dễ tham gia và cơ hội nhận thưởng giá trị cao. Lịch quay số được tổ chức định kỳ hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp có thay đổi về thời gian quay thưởng hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ cập nhật kịp thời trên các kênh chính thức như website, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Toàn bộ quy trình quay số được vận hành bằng thiết bị công nghệ hiện đại, đồng thời có sự giám sát của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác trong từng kỳ quay.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Khi tham gia Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu kỹ thể lệ, cơ cấu giải thưởng và quy trình nhận thưởng để hạn chế sai sót trong quá trình dự thưởng.

- Vé chỉ được xem là hợp lệ khi do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Đồng thời, dãy số trên vé phải trùng với kết quả trúng thưởng theo quy định.

- Mỗi tờ vé chỉ áp dụng cho một kỳ quay số cụ thể. Trường hợp mua vé sát giờ quay, hệ thống có thể tự động chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần làm thủ tục lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể thực hiện thủ tục nhận thưởng tại các điểm bán hàng hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền, giúp quá trình lĩnh giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

- Đối với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo quy định.

- Toàn bộ quy trình chi trả giải thưởng được Vietlott thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia dự thưởng cần từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm tham gia hoạt động xổ số.

- Tất cả giải thưởng của Vietlott đều được chi trả bằng đồng Việt Nam. Trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế, người trúng thưởng sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Khi mua vé qua các kênh trực tuyến chính thức, người chơi cần đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để phục vụ việc xác thực tài khoản và hỗ trợ quá trình nhận thưởng khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 26/6/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.