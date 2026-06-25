Vietlott 25/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 25/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 25/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 25/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

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Vietlott 17/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 17/6/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút nhiều người tham gia nhờ luật chơi đơn giản và cơ hội trúng Jackpot giá trị lớn, có thể tích lũy lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số mở thưởng được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, đảm bảo quy trình minh bạch, công khai và có sự giám sát theo đúng quy định.

- Nếu có thay đổi về lịch quay hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ cập nhật nhanh chóng trên website chính thức, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi theo dõi thuận tiện.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Theo quy định của Vietlott, vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ được lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Hết thời hạn này, quyền nhận thưởng sẽ tự động không còn hiệu lực.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người trúng thưởng cần xuất trình vé còn nguyên trạng, đầy đủ thông tin, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Việc chi trả được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền theo quy định.

- Để tra cứu kết quả chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu trước khi tiến hành kiểm tra vé.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể mang vé đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi xác minh hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh bổ sung thông tin liên quan đến vé trúng, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến. Việc chi trả chỉ được thực hiện khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 được nhiều người lựa chọn nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và có thể cộng dồn qua các kỳ quay chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho trường hợp trúng 5 số chính và 1 số đặc biệt, với mức thưởng khởi điểm từ 3 tỷ đồng và tiếp tục tăng theo từng kỳ quay số.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, người chơi còn có thể nhận các mức thưởng khác như trúng 5 số khoảng 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng theo quy định.

- Mỗi bộ số tham gia có giá chỉ từ 10.000 đồng. Nếu vé đủ điều kiện nhiều hạng giải, Vietlott sẽ chi trả theo mức thưởng cao nhất mà vé đạt được.

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