Vietlott 23/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 23/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 23/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 23/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

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Vietlott 13/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/6/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người quan tâm nhờ cách chơi đơn giản và cơ hội trúng Jackpot giá trị lớn, có thể tích lũy lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số mở thưởng diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ theo quy định.

- Trong trường hợp có điều chỉnh về lịch quay hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website chính thức, ứng dụng và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55- Theo quy định của Vietlott, vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, quyền nhận thưởng sẽ tự động hết hiệu lực.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người trúng thưởng cần xuất trình vé còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Việc chi trả được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền theo quy định.

- Để đảm bảo kết quả chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu trước khi kiểm tra vé.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể mang vé đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận giải. Sau khi xác minh hợp lệ, giải thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh thêm thông tin liên quan đến vé trúng, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến. Việc thanh toán chỉ được tiến hành khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 thu hút người chơi nhờ hệ thống giải thưởng giá trị lớn, trong đó Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số với mức khởi điểm từ 30 tỷ đồng và có thể tích lũy qua nhiều kỳ quay chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho trường hợp trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, với giá trị khởi điểm từ 3 tỷ đồng và tiếp tục tăng dần theo từng kỳ quay.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội nhận các mức thưởng khác như trúng 5 số khoảng 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng theo quy định.

- Mỗi bộ số tham gia có giá chỉ từ 10.000 đồng. Trường hợp vé đủ điều kiện nhiều giải, Vietlott sẽ chi trả theo mức thưởng cao nhất mà vé đạt được.

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