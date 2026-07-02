Vietlott 2/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/7/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 2/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 2/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 2/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 2/7 - Xổ số Power 6/55 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/7/2026 - Vietlott Power 6/55 2/7

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 30/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/6/2026

Vietlott 30/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/6/2026

- Vietlott 27/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/6/2026

Vietlott 27/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/6/2026

- Vietlott 25/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/6/2026

Vietlott 25/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/6/2026

- Vietlott 23/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/6/2026

Vietlott 23/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/6/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh và chính xác, người chơi có thể truy cập Báo điện tử VTC News từ khoảng 16h15 mỗi ngày ngay sau khi kỳ quay số kết thúc.

- Ngoài ra, kết quả mở thưởng còn được công bố trên website và các kênh thông tin chính thức của các công ty xổ số kiến thiết, đồng thời phát trực tiếp trên truyền hình và đài phát thanh theo lịch quay từng ngày.

- Người chơi cũng có thể đến trực tiếp trường quay của đơn vị mở thưởng để theo dõi toàn bộ quá trình quay số. Nếu trúng giải, việc làm thủ tục nhận thưởng có thể thực hiện tại chính công ty xổ số kiến thiết phát hành vé theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Theo quy định của Vietlott, vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn được chấp nhận để lĩnh thưởng.

- Khi đến nhận giải, người trúng thưởng phải xuất trình tờ vé còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin, không bị rách, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Thủ tục chi trả được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền.

- Để tránh sai lệch khi tra cứu kết quả, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống hoàn tất việc cập nhật dữ liệu rồi mới tiến hành kiểm tra vé số.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi xác định trúng thưởng Power 6/55, người chơi có thể mang vé đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để hoàn tất thủ tục lĩnh giải. Khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người trúng.

- Nếu vé trúng phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm thông tin, quá trình giải quyết có thể kéo dài hơn thời gian thông thường. Việc chi trả giải thưởng chỉ được tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 thu hút người chơi nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó nổi bật là Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và có thể cộng dồn qua các kỳ quay chưa có người trúng.

- Bên cạnh đó, Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, với mức khởi điểm từ 3 tỷ đồng và tiếp tục tăng dần theo từng kỳ quay số.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội nhận các mức thưởng khác như trúng 5 số khoảng 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi bộ số tham gia có giá chỉ từ 10.000 đồng. Trường hợp vé đủ điều kiện nhiều hạng giải, Vietlott sẽ chi trả theo mức thưởng cao nhất mà vé đạt được.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 30/6/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.