Vietlott 15/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 15/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 15/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 15/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

Xổ số Mega 6/45 được Vietlott tổ chức quay số 3 kỳ mỗi tuần, vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật. Lịch mở thưởng được áp dụng cố định, giúp người chơi chủ động lựa chọn thời điểm tham gia.

Các kỳ quay thường bắt đầu từ khoảng 18h00 đến 18h30. Ngay sau khi quá trình quay số hoàn tất, kết quả sẽ được cập nhật trên những kênh thông tin chính thức của Vietlott.

Nếu có thay đổi về thời gian hoặc lịch mở thưởng, Vietlott sẽ phát đi thông báo trên website, ứng dụng và các kênh truyền thông chính thức, giúp người chơi theo dõi và cập nhật kịp thời.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi mua vé Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu kỹ thể lệ tham gia, cách chọn số, cơ cấu giải thưởng và quy trình lĩnh thưởng để hạn chế sai sót trong quá trình dự thưởng.

- Vé trúng thưởng hợp lệ phải do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa. Đồng thời, bộ số trên vé phải trùng với kết quả của hạng giải tương ứng mới được công nhận.

- Mỗi tờ vé chỉ có giá trị cho một kỳ quay số đã đăng ký. Nếu mua vé vào thời điểm gần giờ khóa bán, hệ thống có thể tự động chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả mở thưởng. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng theo quy định.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người trúng giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể làm thủ tục nhận thưởng tại đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền, giúp việc lĩnh giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

- Với các giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh thông tin, kiểm tra vé và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

- Quy trình kiểm tra vé, xác thực hồ sơ và thanh toán giải thưởng được Vietlott thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi của người nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia xổ số Vietlott phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia dự thưởng.

- Toàn bộ giải thưởng của Vietlott đều được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Nếu giải thưởng thuộc diện chịu thuế, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi nhận tiền.

- Đối với vé mua qua các kênh trực tuyến chính thức của Vietlott, người chơi cần khai báo thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để phục vụ việc xác minh tài khoản, đối chiếu dữ liệu và hỗ trợ quá trình nhận thưởng khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 15/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.