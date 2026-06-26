Việt Nam - Lào hướng tới cửa khẩu thông minh, rút ngắn thời gian thông quan

(VTC News) -

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đưa ra tại Hội thảo Việt Nam - Lào về phát triển hạ tầng tin cậy số và ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực, tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) chiều 25/6.

Toàn cảnh hội thảo.

Ông Bùi Hoàng Phương đánh giá cao sự phối hợp bền bỉ giữa Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Việt Nam (NEAC) và Trung tâm Internet Quốc gia Lào (LANIC) trong việc duy trì chuỗi hội thảo, tập huấn thường niên giữa hai bên. Những hoạt động này đã và đang xây dựng sự tin cậy, vun đắp năng lực chuyên môn và tạo nền tảng vững chắc cho những hình thức hợp tác chiến lược hơn trong tương lai.

Biểu dương nỗ lực của hai trung tâm trong việc chủ động nghiên cứu, xây dựng danh sách tin cậy chung (Trust List), dự kiến thí điểm trong lĩnh vực hải quan, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: "Đây sẽ là cơ chế mang tính bước ngoặt để chữ ký số của hai nước được công nhận chéo trực tiếp, là chìa khóa hình thành các 'cửa khẩu thông minh', rút ngắn thủ tục thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước".

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương bày tỏ tin tưởng, từ những hợp tác cụ thể và thiết thực hôm nay, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng sang những hình thức hợp tác chiến lược và có tầm vóc hơn: từ kết nối từng giao dịch số đến liên thông toàn hệ thống; từ tin cậy giữa các tổ chức đến tin cậy bền vững giữa hai quốc gia trong không gian số.

"Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào xây dựng thể chế và phát triển hạ tầng phù hợp để cùng kiến tạo một hệ sinh thái số an toàn, tin cậy, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN số thịnh vượng", Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Về phía Lào, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Keovisouk Solaphom đánh giá cao những thành tựu chuyển đổi số của Việt Nam trong các lĩnh vực thuế, tài chính, y tế, giáo dục và coi đây là kinh nghiệm thực tiễn quan trọng đối với Lào.

Trong bối cảnh triển khai Tầm nhìn Kinh tế số 2040 và Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào khẳng định chữ ký số là công cụ cốt lõi để xác thực danh tính, bảo vệ dữ liệu và xây dựng niềm tin trên môi trường trực tuyến.

Tại hội thảo, đại diện hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng tin cậy số, ứng dụng chữ ký số trong quản lý tài chính, dịch vụ công và giao dịch điện tử. Đại diện doanh nghiệp cũng giới thiệu các mô hình ký số hiện đại như USB Token, SIM CA và nền tảng ký số đám mây.

Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên thống nhất thúc đẩy là công nhận lẫn nhau đối với chữ ký số phục vụ giao dịch xuyên biên giới.