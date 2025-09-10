Đóng

Vì sao sầu riêng rớt giá thê thảm, chỉ còn 15.000 đồng/kg?

(VTC News) -

Giá sầu riêng trong những ngày qua lao dốc không phanh, từ 67.000 đồng/kg xuống chỉ còn 15.000 đồng/kg.

Hồng Thắm
