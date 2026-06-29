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Vì sao lắp điện mặt trời mái nhà phải thông báo tới cơ quan chức năng?

(VTC News) -

Chuyên gia cảnh báo việc không thông báo theo quy định có thể khiến cơ quan quản lý thiếu dữ liệu vận hành, mất an toàn kỹ thuật, ảnh hưởng đến lưới điện.

Cao Lý
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