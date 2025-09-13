Vì sao khi ăn rau lang nên vắt thêm vài giọt chanh?

(VTC News) -

Rau lang có tác dụng gì?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, rau lang (lá khoai lang) chứa lượng lớn chất xơ hòa tan và không hòa tan, tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, và duy trì sức khỏe đường ruột.

Theo nghiên cứu từ Journal of Food Science (2020), chất chống oxy hóa trong rau lang, đặc biệt là các polyphenol và flavonoid, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Rau lang giàu vitamin C, vitamin A và các khoáng chất như kali, magiê. Vitamin C tăng cường hệ miễn dịch, trong khi kali giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của rau lang với sức khoẻ:

- Chống ung thư: Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Pudmed Central cho biết, một số nghiên cứu chứng minh rau lang chứa các hợp chất như anthocyanins và polyphenols, có hoạt tính chống ung thư. Các chiết xuất từ rau lang ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư phổi.

- Chống tiểu đường: Ăn rau lang thường xuyên liên quan đến tác dụng chống tiểu đường do loại rau này chứa các hợp chất giảm mức đường huyết, có lợi cho những người đang cố gắng kiểm soát bệnh tiểu đường.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Rau lang chứa các vitamin và chất chống oxy hóa củng cố hệ miễn dịch. Ăn rau lang thường xuyên có thể tăng cường khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng và các bệnh lý khác.

- Tốt cho tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong rau lang thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp duy trì nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Việc bổ sung rau lang vào bữa ăn hằng ngày có thể cải thiện chức năng tiêu hóa.

- Chống viêm: Rau lang giàu diệp lục, đã được chứng minh giúp chống viêm bằng cách trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm viêm trong cơ thể.

- Tốt cho mắt: Beta-carotene cao trong rau lang sẽ được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, rất quan trọng để duy trì thị lực tốt và ngăn ngừa chứng khó nhìn vào ban đêm.

Vì sao khi ăn rau lang nên vắt thêm vài giọt chanh?

Việc vắt thêm chanh vào món rau lang luộc là mẹo nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn, không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn tăng giá trị dinh dưỡng và đặc biệt tốt cho những người bị nóng trong, táo bón.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSCKII. Trần Hương Lan, nguyên Phó Trưởng Khoa Nội - Cơ xương khớp, Viện Y Dược học dân tộc, Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc chi nhánh TP.HCM cho biết, trong Đông y, rau lang vị ngọt, tính bình, có công dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, làm dịu nóng trong.

Nếu ăn rau lang luộc chấm muối tiêu hay nước mắm thì chỉ mới tận dụng được một phần công dụng. Muốn phát huy trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của rau lang, chúng ta có nhiều cách chế biến khác nhau, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Một trong những cách đơn giản và hiệu quả là vắt thêm vài giọt chanh.

Chanh tuy chỉ là loại gia vị nhỏ bé nhưng lại được coi là "tiểu dược thiện" trong Đông y, có vị chua, tính mát, hỗ trợ tiêu hóa và thanh nhiệt. Đặc biệt, với những trường hợp gan bị "ức khí" do ăn uống thất thường, do nóng trong người, chanh càng phát huy tác dụng rõ rệt.

Khi mọi người vắt thêm vài giọt chanh tươi vào đĩa rau lang luộc không chỉ giúp cho món ăn trở nên ngon miệng hơn mà còn giúp kích thích gan tiết mật tốt hơn, tăng khả năng tiêu hóa chất béo và đào thải độc tố. Đây chính là cách dưỡng sinh từ những món ăn quen thuộc, dân dã ngay trong bữa cơm hằng ngày.