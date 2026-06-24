Vì sao Bộ Tài chính giữ ngưỡng xác định thu nhập người phụ thuộc 3 triệu đồng?

(VTC News) -

Lý giải lý do giữ ngưỡng xác định thu nhập người phụ thuộc 3 triệu đồng, Bộ Tài chính cho biết việc xác định ngưỡng thu nhập căn cứ các chỉ tiêu như mức sống dân cư, thu nhập bình quân xã hội, chỉ số giá và các yếu tố kinh tế - xã hội liên quan từng thời kỳ.

“Dự thảo hiện quy định mức 3 triệu đồng mỗi tháng và trường hợp các chỉ số có biến động lớn trong tương lai, Bộ trưởng Tài chính có thể ban hành văn bản điều chỉnh theo thẩm quyền. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cho rằng không cần quy định "cứng" nguyên tắc điều chỉnh theo CPI", Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Tài chính cũng cho biết mức 3 triệu đồng đã được tính toán trên cơ sở thay đổi về thu nhập, đời sống dân cư trong thời gian qua và dự báo những năm tới. Mức này cũng gấp 3 lần đang áp dụng.

Bộ Tài chính giữ ngưỡng xác định thu nhập người phụ thuộc 3 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Hiện nay, mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc duy trì 1 triệu đồng mỗi tháng từ 2013. Sau hơn 1 thập kỷ, mặt bằng giá cả, chi tiêu và thu nhập của người dân đã thay đổi đáng kể, khiến ngưỡng thu nhập này không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải điều chỉnh mức này nhằm phản ánh đúng điều kiện sống, mặt bằng thu nhập của nền kinh tế.

Theo Bộ Tài chính, ngưỡng thu nhập tăng lên 3 triệu đồng với người phụ thuộc hiện cao hơn mức tăng chi tiêu - thu nhập bình quân trong 12 năm qua và dự báo những năm tới. Mức này cũng vượt ngưỡng thu nhập xác định hộ nghèo tại khu vực đô thị theo quy định mới.

Việc nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc được đánh giá là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, y tế, giáo dục ngày càng gia tăng. Khi mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc được nới rộng, nhiều trường hợp sẽ đủ điều kiện để người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh, qua đó góp phần giảm nghĩa vụ thuế thực tế.

Trước đó, Bộ Tài chính đăng tải bản tổng hợp ý kiến đối với dự án Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo dự thảo, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân không vượt quá 3 triệu đồng/tháng.

Góp ý về nội dung này, Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị nghiên cứu cơ chế điều chỉnh linh hoạt với ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc. Việc này nhằm tránh phải sửa chính sách trong thời gian ngắn và bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế khi lạm phát tăng.

Theo đơn vị này, dự thảo thông tư nêu mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người phụ thuộc tối đa 3 triệu đồng để được tính giảm trừ gia cảnh. Mức này cao gấp 3 lần ngưỡng đang áp dụng (1 triệu đồng mỗi tháng), song vẫn là con số cố định.

Cơ quan thuế địa phương cho rằng nếu đưa ra mức tuyệt đối, chính sách có thể nhanh chóng lạc hậu trong bối cảnh kinh tế biến động. Tình trạng này từng diễn ra trong quá khứ, khi quy định cũ ấn định ngưỡng cố định 1 triệu đồng.

Vì vậy, Thuế tỉnh Thanh Hóa đề xuất bổ sung cơ chế điều chỉnh mức thu nhập của người phụ thuộc thay đổi khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm thông tư có hiệu lực. Cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định mức cụ thể phù hợp thực tế. Ngoài ra, cơ quan thuế Thanh Hóa cũng đề nghị tăng đối soát dữ liệu để kiểm soát việc xác định thu nhập của người phụ thuộc, nhất là với các trường hợp có nguồn thu nhập tự do hoặc không ổn định.

Cũng về nội dung này, trước đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đề nghị nghiên cứu mức thu nhập của người phụ thuộc để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và mức sống hiện nay.