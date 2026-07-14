Vẻ đẹp tuyệt mỹ cung đèo biển Lộ Diêu, toạ độ ‘vàng’ hút du khách đến Gia Lai

Toàn cảnh vẻ đẹp của cung đèo Lộ Diêu thuộc tuyến đường ven biển ĐT.639, tỉnh Gia Lai
Những ngày qua, hình ảnh tuyệt đẹp của cung đèo Lộ Diêu (một đoạn trên tuyến đường ven biển ĐT 639 Mỹ Thành - Lại Giang, tỉnh Gia Lai) khi hoàn thành liên tục gây bão trên các nền tảng mạng xã hội.
Cung đèo Lộ Diêu sau khi thảm nhựa với những đường cong tuyệt mỹ vắt ngang lưng chừng núi, một bên là đại dương bao la trở thành toạ độ "vàng" check-in của giới trẻ yêu du lịch cả nước và người dân địa phương.
Nhìn từ trên cao, cung đèo Lộ Diêu hiện ra đầy kiêu hãnh với những khúc cua uốn lượn mềm mại như một nét vẽ nghệ thuật của thiên nhiên và bàn tay con người.
Cung đèo Lộ Diêu mới hoàn thành đã khắc phục, thay thế cho tuyến đèo cũ có dốc cao, hiểm trở, đồng thời mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất duyên hải khi giao hòa giữa núi và biển.
Những khúc cua mềm mại, uốn lượn quanh sườn núi sở hữu mặt đường nhựa đen bóng, phẳng lì với các vạch sơn phân làn vàng, trắng nổi bật, hoàn hảo.
Sự kết hợp từ những mảng xanh rừng núi, đại dương và những điểm nhấn trắng đen của nền đường, vách đá nguyên sơ dựng đứng và sóng biển khiến công trình giao thông này đẹp ở mọi thời điểm trong ngày.
Từ ngày hoàn thiện và thông xe, cung đèo Lộ Diêu nhanh chóng trở thành "hiện tượng" trên các diễn đàn du lịch của địa phương và cả nước. Từ khóa "đèo Lộ Diêu mới" liên tục nằm trong top tìm kiếm của giới trẻ trên các nền tảng.
Dù bình minh hay hoàng hôn, thậm chí là giữa trưa, những chiếc xe máy, ô tô nối đuôi nhau dừng chân tại cung đèo với máy ảnh, flycam, FPV, điện thoại trên tay để check-in, lưu giữ cho mình và gia đình những khoảnh khắc đẹp nhất.
Gia đình chị Minh Tú (35 tuổi, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Gia đình mình đợt này đi du lịch xuyên Việt và tuyến đường ven biển ĐT639 được gia đình lựa chọn thay cho các tuyến quốc lô. Vô tình đi qua đoạn đèo Lộ Diêu này đã mang lại cho gia đình một cảm giác rất đặc biệt, đứng từ đây phóng tầm mắt ra xa, thấy biển trời bao la, mọi cảm giác mọi mệt mỏi của chuyến hành trình đều tan biến"
Mộ góc cua chữ U rộng được đánh giá là vị trí đẹp nhất của cung đèo, nơi đây du khách có thể thấy trọn cảnh con đường uốn lượn hai bên, phía dưới là bãi biển san hô xanh ngát và vách đá hoang sơ, dựng đứng của Mũi Gành (phường Hoài Nhơn Đông).
Cung đèo Lộ Diêu thông xe mở ra cơ hội vàng phát tiển cho ngành du lịch địa phương bởi lượng du khách đổ về check-in ngày càng đông kéo theo sự phát triển của các dịch vụ đi kèm của các làng chài dưới chân đèo.
Với độ "hot" của cung đèo Lộ Diêu, các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai đang có những kế hoạch nhằm quản lý, khai thác tiềm năng du lịch của cung đường này một cách bền vững. Đồng thời cũng khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, dừng đỗ xe đúng nơi quy định và không tụ tập đông người để đảm bảo an toàn giao thông tối đa trên tuyến.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, cung đèo Lộ Diêu có chiều dài 4,5 km, đây là một dự án nhỏ (được khởi công trước vì sử dụng nguồn vốn tỉnh) nằm trong Dự án Tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành – Lại Giang.