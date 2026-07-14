Vẻ đẹp tuyệt mỹ cung đèo biển Lộ Diêu, toạ độ ‘vàng’ hút du khách đến Gia Lai

Gia đình chị Minh Tú (35 tuổi, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Gia đình mình đợt này đi du lịch xuyên Việt và tuyến đường ven biển ĐT639 được gia đình lựa chọn thay cho các tuyến quốc lô. Vô tình đi qua đoạn đèo Lộ Diêu này đã mang lại cho gia đình một cảm giác rất đặc biệt, đứng từ đây phóng tầm mắt ra xa, thấy biển trời bao la, mọi cảm giác mọi mệt mỏi của chuyến hành trình đều tan biến"