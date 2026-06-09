Vẻ đáng thương của ông bà khi 'khối nghỉ hè' đánh sập bể bơi, làm trôi tạ thóc

(VTC News) -

Clip "khối mùa hè" làm phiền "khối nghỉ hưu" khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @ngocanh.nguyen)

Mùa hè đến cũng là lúc các bậc phụ huynh, ông bà bước vào "trận chiến" quản lý đám trẻ nghịch ngợm được nghỉ học. Một clip đang được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội lại cho thấy nỗi khó nhọc của ông bà khi phải chăm sóc "khối nghỉ hè" và "sức tàn phá" của lứa tuổi nhất quỷ nhì ma.

Mở đầu clip là khung cảnh thanh bình trên khoảng sân rộng ở quê, nơi người bà đang cặm cụi quét và phơi những đống thóc vàng ruộm sau vụ thu hoạch. Ở góc sân là một chiếc bể bơi tự chế màu đỏ cam rực rỡ được dựng lên, chứa đầy nước để làm nơi giải nhiệt cho 5 đứa trẻ.

Cảnh êm đềm bị phá vỡ khi lũ trẻ đùa nghịch quá đà làm sập một bên thành bể bơi. Chỉ trong chớp mắt, nước ào ạt tràn ra tạo thành dòng "lũ" càn quét khắp mặt sân. Dòng nước tràn thẳng vào khu vực phơi thóc, cuốn trôi và làm ướt sũng một lượng lớn nông sản đang khô ráo.

Trong khi bọn trẻ ngẩn ngơ giây lát rồi tiếp tục chơi, người lớn hớt hải tìm cách cứu chỗ lúa đang phơi nhưng rồi cũng đành đứng nhìn thẫn thờ "bó tay".

Chính sự hồn nhiên của đám nhóc, cùng nét bất lực của người lớn khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Nhiều người bình luận ví von đám nhóc đúng là "hung thần mùa hè", tác nhân khiến mọi người lớn phải luôn tay luôn chân bận rộn giải quyết hậu quả.

"Mấy báo thủ kia thì đúng kiểu điếc không sợ súng, sập bể bơi xong vẫn đứng hò reo ăn mừng chiến tích như vừa lập công lớn"; "Ai đời phơi thóc giữa sân nắng chang chang mà vẫn phải chịu cảnh bão lũ ngập lụt, thiên tai này do chính tay con cháu trong nhà tạo ra"; "Quả này thì mấy chiến thần bơi lội xác định là tối nay ăn cơm chan nước mắt, hoặc nhẹ nhẹ thì cũng no đòn thay vì no cơm rồi, nghỉ hè năm nay đáng nhớ nhất cuộc đời các con nhé".

Mỗi mùa hè, dân mạng luôn thấy phấn khích khi xem clip tinh nghịch của các cháu bé. (Ảnh chụp màn hình)

Bảo Quyên bình luận: "Người ta bảo thiên thời địa lợi nhân hòa, đây thì nắng rực rỡ, thóc gần khô, tự nhiên nhân tài trong bể bơi làm sập thành bể, thế là công sức cả ngày của bà đổ bể đúng nghĩa đen luôn. Đáng yêu nhất là mấy đứa nhỏ, thành bể bơi sập xẹp lép rồi mà vẫn cố đứng trên đấy nhún nhảy, kiểu như bể có thể hỏng nhưng đam mê của tụi con là bất diệt".

Mỹ Anh còn đùa rằng các cháu lớn lên kể hồi bé bơi làm trôi hết thóc của ông bà mà không ai tin: "Này là bằng chứng gia truyền luôn rồi. Sau này các cháu lớn lên có kể chuyện hồi bé bơi lội làm trôi hết thóc của ông bà mà không tin, cứ bật clip camera này lên là khỏi chối".

Thậm chí, nhiều dân mạng còn bảo ông bà không dám mắng to vì sợ nhỡ sau các cháu lại không về: "Đố ông bà dám mắng hè sang năm các cháu đừng về đấy. Lúc đó thì lại buồn thiu vì chờ mãi không có ai để ông bà trông. Mùa hè không trông trẻ thì thiếu nhưng trông thì lại mệt người".

Bên cạnh đó, không ít dân mạng cũng kể lại kỷ niệm được ông bà trông. Quang Anh kể lại: "Hồi xưa, mình nghịch xong bị ông bà mắng. Thế là dỗi, nằm cuộn tròn dưới gầm giường suốt cả ngày, ngủ quên luôn. Cả nhà cuốn cuồng đi tìm gọi mãi không, mãi khi ngủ dậy mới tẽn tò suýt bị ăn thêm trận đòn nữa".

Bảo Quốc tâm sư: "Khi mình 6 tuổi về quê chơi với ông bà, mải đuổi theo đàn vịt rồi lộn cổ xuống ao. Đúng buổi trưa vắng, ít người qua lại phải ngắc ngoải uống mấy ngụm nước, may có hàng xóm trông thấy lao xuống cứu đưa về nhà. Bà chẳng mắng, đánh chỉ rơm rớm nước mắt, thương ghê".