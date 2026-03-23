Vàng trong nước tiếp tục 'bốc hơi' 4 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

10h15 sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 164 - 167 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 164 - 167 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới hiện đang được niêm yết ở ngưỡng 4.367 USD/ounce, giảm 129 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng những ngày qua giảm mạnh khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn, khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng hôm nay tiếp tục lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, giá vàng có thể tiếp tục giảm mạnh. Tâm lý thị trường đã thay đổi và thị trường đang tập trung vào những yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng ngần ngại cắt giảm lãi suất trước tình hình giá dầu tăng cao.

"Chúng ta có thể thấy giá vàng giảm trong thời gian ngắn nhưng những vấn đề tiền tệ và tài chính cơ bản đằng sau thị trường vàng tăng giá sẽ tái xuất hiện khi chiến tranh kết thúc hoặc ổn định. Điều này là lý do để nhà đầu tư vẫn mua vào khi giá giảm", ông Adrian Day nhận định.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư khi giá vàng liên tục giảm, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - cho rằng, hiện giá vàng đang giảm mạnh, nhưng trong thời gian tới, diễn biến thị trường vẫn còn nhiều ẩn số địa chính trị khó lường.

Chính vì vậy, ông Huân cho rằng, chiến lược hợp lý cho các nhà đầu tư là cần phân định rất rõ ràng giữa việc đầu cơ và nắm giữ. Ở thời điểm này, việc "lướt sóng" ngắn hạn là vô cùng rủi ro và hoàn toàn không được khuyến khích. Giá vàng đang tiềm ẩn nguy cơ biến động và rung lắc rất lớn, chỉ cần một nhịp sụt giảm mạnh cũng đủ để gây ra tâm lý hoảng loạn, dẫn đến tình trạng bán tháo và cắt lỗ nặng nề đối với những người thiếu kiến thức, phương pháp và tính kỷ luật. Ngược lại, đối với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng lại được đánh giá là quyết định an toàn và khả quan.

Nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng "lướt sóng" theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể biến động mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi.