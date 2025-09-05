+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vàng chạm mốc kỷ lục, dự báo còn tăng lên 5000 USD/ounce
(VTC News) -
Tác động từ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu, những bất ổn địa chính trị toàn cầu... tất cả góp phần đẩy giá vàng tăng tốc mạnh mẽ.
Vân Khánh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Vàng chạm mốc kỷ lục, dự báo còn tăng lên 5000 USD/ounce
18:19 05/09/2025
VTC NEWS TV
NSƯT Bùi Như Lai làm Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh
18:19 05/09/2025
Sao Việt
Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 6/9/2025 - XSQNG 6/9
18:15 05/09/2025
Xổ số miền Trung
VPBank và Tập đoàn Ping An hợp tác xây dựng hệ thống ngân hàng lõi thế hệ mới
18:13 05/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
XSDNO 6/9 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 6/9/2025
18:12 05/09/2025
Xổ số miền Trung
Maison Grand: Biểu tượng kiến tạo chuẩn sống chuyên gia tại Phú Mỹ
18:09 05/09/2025
Dự án
Nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD kịch trần
18:09 05/09/2025
Tài chính
Quân nhân Nga choáng ngợp ẩm thực và phong cảnh Việt Nam
18:02 05/09/2025
Đời sống
Người dân chào đón Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trở về từ A80
18:02 05/09/2025
Reels
Nhạc hiệu này làm bạn nghĩ ngay tới chương trình nào của VOV?
18:00 05/09/2025
Ca Nhạc
XSMN 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/9/2025
18:00 05/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 6/9/2025 - XSDNA 6/9
18:00 05/09/2025
Xổ số miền Trung
Hành động đẹp của nam thủ khoa Trường ĐH Luật - ĐH Huế
17:49 05/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Vietlott 6/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/9/2025 - Xổ số Power 6/55
17:48 05/09/2025
Xổ số
Công an Quảng Trị giúp bé trai 3 tuổi đi lạc tìm người thân
17:42 05/09/2025
Sống đẹp
XSMT 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/9/2025
17:40 05/09/2025
Xổ số miền Trung
Cấm 3 tuyến đường ở Hà Nội phục vụ Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước
17:31 05/09/2025
Tin nóng
XSMB 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/9/2025
17:28 05/09/2025
Xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 6/9/2025 - XSHCM 6/9
17:27 05/09/2025
Xổ số miền Nam
'Như có Bác trong ngày đại thắng' vào top 50 ca khúc tiêu biểu 50 năm âm nhạc
17:17 05/09/2025
Ca Nhạc
Vì sao ông Trump muốn đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh?
17:16 05/09/2025
VTC NEWS TV
Máy bay ném bom chiến lược H-6: 'Át chủ bài' trên không của Trung Quốc
17:10 05/09/2025
VTC NEWS TV
Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng chúc mừng VTV nhân dịp 55 năm thành lập
17:09 05/09/2025
Tin nóng
Nga - Triều Tiên khẳng định quan hệ đặc biệt, tin cậy và hữu nghị
17:06 05/09/2025
VTC NEWS TV
42 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa cơm bán trú
16:57 05/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Hà Nội nắng rát giữa mùa thu, người dân ra đường cứ ngỡ đang chính hè
16:45 05/09/2025
Tin nóng
UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
16:42 05/09/2025
Thời sự quốc tế
CO₂ thành 'dầu cọ nhân tạo': Nhiên liệu cho ngành hàng không
16:38 05/09/2025
Tin tức xanh
Ông Anutin Charnvirakul trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan
16:34 05/09/2025
Thời sự quốc tế
NSND Phạm Thị Thành: Sáng lập Nhà hát Tuổi Trẻ, nâng tầm kịch Lưu Quang Vũ
16:28 05/09/2025
Sao Việt