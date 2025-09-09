(VTC News) -

Vài năm gần đây, xu hướng thiết kế nhà lệch tầng ngày càng được nhiều gia chủ lựa chọn bởi sự độc đáo, phá cách và khả năng tận dụng không gian tối ưu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm nhà lệch tầng cũng như những ưu điểm và hạn chế của loại hình kiến trúc này.

Nhà lệch tầng là gì?

Nhà lệch tầng là kiểu thiết kế mà các sàn của ngôi nhà không nằm trên một mặt phẳng cố định, thay vào đó được bố trí so le với nhau. Thay vì các tầng phẳng ngang thông thường, nhà lệch tầng tạo ra những khoảng chênh cao thấp giữa các không gian, thường gắn liền với hệ thống cầu thang, giếng trời hoặc khoảng thông tầng.

Nhà lệch tầng thiết kế các sàn không nằm trên một mặt phẳng cố định. (Ảnh minh họa)

Chẳng hạn, khi bước từ phòng khách lên cầu thang, thay vì đi thẳng tới phòng bếp ở cùng một mặt phẳng, sẽ bước lên một nửa tầng hoặc một khoảng lệch, tạo sự đa dạng trong kết nối không gian.

Kiểu kiến trúc lệch tầng thường xuất hiện nhiều ở nhà phố, nhà ống – những công trình có diện tích hạn chế về chiều ngang nhưng cần sự thông thoáng và ánh sáng tự nhiên.

Ưu điểm của nhà lệch tầng

Tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên

Thiết kế lệch tầng thường kết hợp giếng trời và khoảng thông tầng, giúp ánh sáng và gió dễ dàng lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong nhà. Điều này đặc biệt hữu ích với nhà phố chật hẹp, vốn khó tiếp cận nguồn sáng tự nhiên.

Tạo không gian sống thoáng đãng

Nhờ sự chênh lệch cao độ, nhà lệch tầng tạo cảm giác không gian mở, nhiều tầng lớp, tránh sự đơn điệu. Các phòng trong nhà tuy nằm gần nhau nhưng vẫn có sự tách biệt, mang lại sự riêng tư cần thiết.

Tăng tính thẩm mỹ và hiện đại

So với nhà truyền thống, nhà lệch tầng mang đến sự độc đáo, cá tính. Nhiều gia chủ lựa chọn phong cách này để khẳng định gu thẩm mỹ và mong muốn có một không gian sống khác biệt.

Công năng sử dụng linh hoạt

Nhà lệch tầng có công năng sử dụng linh hoạt. (Ảnh: Ahaco)

Các tầng thiết kế so le có thể dễ dàng biến thành những khu vực đa chức năng như phòng sinh hoạt chung, góc đọc sách, tiểu cảnh xanh... giúp tận dụng tối đa diện tích.

Tận dụng tối đa chiều cao

Với những mảnh đất hẹp ngang nhưng dài, nhà lệch tầng giúp ngôi nhà “ăn gian” được chiều cao, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực tế.

Nhược điểm của nhà lệch tầng

Chi phí xây dựng cao hơn

Do kết cấu phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao, vật liệu và nhân công cho nhà lệch tầng thường đắt đỏ hơn so với nhà truyền thống. Đây là yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định xây dựng.

Thiết kế và thi công phức tạp

Nhà lệch tầng đòi hỏi bản vẽ chi tiết, tính toán kỹ lưỡng về kết cấu chịu lực, hệ thống thoát nước, điện, thông gió... Nếu không có đội ngũ kiến trúc sư và nhà thầu chuyên nghiệp, công trình dễ gặp lỗi kỹ thuật.

Bất tiện trẻ nhỏ, người già

Do có nhiều bậc thang và sự chênh lệch độ cao, nhà lệch tầng có thể gây khó khăn trong di chuyển, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ em hoặc người khuyết tật.

Khó bố trí nội thất

Không gian lệch tầng tạo sự độc đáo nhưng cũng khiến việc sắp xếp nội thất, đặc biệt là các món đồ lớn như tủ, sofa, gặp nhiều hạn chế. Do đó, gia chủ cần thiết kế theo đơn đặt riêng, từ đó làm tăng chi phí.

Khả năng cách âm hạn chế

Do các không gian liên kết mở, tiếng ồn giữa các tầng dễ truyền đi, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và riêng tư trong sinh hoạt hàng ngày.

Nhà lệch tầng là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự sáng tạo, mong muốn không gian sống hiện đại, thoáng sáng và khác biệt. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa nhược điểm, gia chủ cần tính toán ngân sách phù hợp, lựa chọn đơn vị thiết kế - thi công uy tín, và xem xét nhu cầu sử dụng thực tế của các thành viên trong gia đình.

Nếu sở hữu mảnh đất hẹp ngang, muốn tận dụng ánh sáng tự nhiên và tối đa hóa công năng, nhà lệch tầng là kiến trúc đáng cân nhắc.