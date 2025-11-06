(VTC News) -

Tập đoàn Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành lập Công ty Cổ phần Vinspace vào ngày 3/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của Vinspace gồm 4 thành viên. Trong đó, cá nhân ông Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng, chiếm 71% vốn điều lệ. Vingroup sở hữu 19% tương ứng 57 tỷ đồng. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương 5%.

Vinspace đăng ký hoạt động trong 6 lĩnh vực bao gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng đăng ký sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không; hoạt động viễn thông vệ tinh; và hoạt động viễn thông khác.

Hiện, bà Nguyễn Mai Hoa giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinspace. Đây là nữ lãnh đạo từng giữ các chức vụ điều hành, đại diện pháp luật cho một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty về hàng không, vũ trụ.

Trước đó, cuối tháng 9, Vingroup cùng các thành viên trong gia đình ông Vượng cũng đã góp vốn thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông gồm: Vingroup (10%), ông Phạm Nhật Vượng (45%), bà Phạm Thu Hương (25%), Phạm Nhật Quân Anh (5%), Phạm Nhật Minh Hoàng (5%), cùng Phạm Nhật Minh Anh (10%).

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của V-Film là ông Đặng Thanh Thủy - Tổng giám đốc Vinpearl kiêm Thành viên HĐQT Vingroup. Doanh nghiệp đăng ký 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup cho thấy kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu thuần đạt 169.611 tỷ đồng (tương đương 6,45 tỷ USD), tăng 34% và lợi nhuận sau thuế gấp 1,9 lần cùng kỳ, đạt 7.565 tỷ đồng.