Tưởng đau đầu vì nắng nóng, không ngờ bị xuất huyết não

(VTC News) -

Người đàn ông là nhân viên văn phòng, không có tiền sử bệnh lý thần kinh đặc biệt. Ngày 21/6, anh đau đầu dữ dội, nghĩ do thời tiết oi bức hoặc áp lực công việc, anh tự mua thuốc paracetamol uống và nghỉ ngơi tại nhà.

Cơn đau không thuyên giảm mà kéo dài sang ngày hôm sau. Khi kiểm tra huyết áp tại nhà, anh ghi nhận chỉ số tăng cao bất thường, có thời điểm lên tới 160 mmHg, thậm chí gần 180 mmHg. Lo lắng trước tình trạng đau đầu kéo dài kèm huyết áp tăng vọt, bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, cho biết kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não phát hiện hai ổ xuất huyết nhỏ tại bán cầu não phải và thùy bèo trái. Hình ảnh cũng ghi nhận tình trạng dày niêm mạc xoang hàm hai bên.

May mắn, các ổ xuất huyết có kích thước nhỏ, chưa gây chèn ép hoặc biến chứng nguy hiểm. Bệnh nhân được nhập viện theo dõi sát trong 72 giờ đầu, đồng thời kiểm soát huyết áp nhằm đánh giá nguy cơ ổ xuất huyết tiến triển hoặc xuất hiện thêm biến chứng thần kinh.

Ths.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Mạch máu Việt Nam khám cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều khả năng cơn tăng huyết áp cấp tính đã làm áp lực trong lòng mạch tăng cao, gây tổn thương thành mạch và dẫn tới xuất huyết não.

"Xuất huyết não xảy ra khi mạch máu trong não bị vỡ, khiến máu tràn vào nhu mô não. Khối máu tụ không chỉ phá hủy mô não xung quanh mà còn làm tăng áp lực nội sọ, gây đau đầu dữ dội, rối loạn ý thức, yếu liệt tay chân, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời", bác sĩ nói.

Nhiều trường hợp xuất huyết não giai đoạn sớm chỉ biểu hiện bằng cơn đau đầu dữ dội. Người bệnh dễ nhầm lẫn với đau đầu do cảm cúm, thiếu ngủ, nắng nóng hoặc căng thẳng nên tự dùng thuốc giảm đau, làm chậm thời gian chẩn đoán và điều trị.

Trong trường hợp này, việc phát hiện sớm giúp người bệnh tránh được nguy cơ ổ xuất huyết lan rộng hoặc gây tổn thương thần kinh nặng nề.

Đáng chú ý, thời điểm bệnh nhân xuất hiện triệu chứng trùng với giai đoạn hoạt động mạnh của Mặt Trời trong tháng 6/2026. Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nhiều đợt bùng phát tia lửa Mặt Trời và phóng khối vật chất vành nhật hoa hướng về Trái Đất đã gây ra các cơn bão địa từ từ mức trung bình đến mạnh.

Một số nghiên cứu quốc tế từng đặt ra giả thuyết rằng biến động từ trường Trái Đất có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch và thần kinh. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Stroke của Hiệp hội Tim mạch Mỹ phân tích dữ liệu hơn 11.000 bệnh nhân ghi nhận tỷ lệ đột quỵ có xu hướng tăng trong những ngày xảy ra bão địa từ.

Kết quả cho thấy nguy cơ đột quỵ nói chung tăng khoảng 19% trong các ngày hoạt động địa từ mạnh. Mối liên hệ được ghi nhận rõ hơn ở một số thể đột quỵ xuất huyết như xuất huyết não và xuất huyết dưới nhện.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh đây mới là mối liên quan mang tính thống kê, chưa đủ bằng chứng để khẳng định bão địa từ là nguyên nhân trực tiếp gây xuất huyết não. Những yếu tố nguy cơ đã được xác định rõ như tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu não, rối loạn đông máu, hút thuốc lá và lối sống không lành mạnh vẫn đóng vai trò quan trọng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện cơn đau đầu đột ngột, dữ dội hoặc kéo dài bất thường. Thay vì tự dùng thuốc giảm đau, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh hoặc đột quỵ để được chụp não, xác định nguyên nhân và can thiệp trong thời gian sớm nhất.